San Luis presentó un plan de inversión de más de U$D 1 millón contra los incendios

San Luis presentó un Plan de Inversiones para reforzar la prevención de incendios forestales, con una inversión prevista de más de U$D 1 millón durante el primer año y un conjunto de acciones destinadas a reducir las condiciones que favorecen la propagación del fuego.

La propuesta fue presentada este lunes durante una reunión encabezada por el gobernador Claudio Poggi en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Participaron el ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto; integrantes de esa cartera; representantes de la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC) y autoridades de organismos provinciales que tendrán intervención en la ejecución de las medidas.

El plan contempla 12 líneas estratégicas que abarcan educación y concientización, manejo del bosque nativo, reducción de combustibles forestales, monitoreo, infraestructura y fortalecimiento de las capacidades destinadas a prevenir y responder ante eventuales incendios.

El área de intervención comprende el oeste de las Sierras Centrales de San Luis, una zona considerada estratégica por la presencia de bosque nativo y por su importancia ambiental y territorial. La propuesta busca avanzar sobre la prevención antes de que los incendios se produzcan, con medidas adaptadas a las características de la región.

Un trabajo construido desde el territorio

El proyecto fue formulado con participación de la UNLC y se apoyó en un diagnóstico local y territorial. Durante el proceso se realizaron talleres participativos con comunidades, municipios, instituciones educativas, organizaciones rurales, organismos de emergencia y equipos técnicos. En total, participaron unas 580 personas en 10 encuentros, que permitieron elaborar un mapa de riesgo y definir medidas de prevención.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Mecanismo de Pagos por Resultados de REDD+, correspondiente al período 2014-2016, y cuenta con financiamiento del Fondo Verde para el Clima e implementación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El Plan de Inversiones presentado constituye el paso siguiente para transformar ese diagnóstico en acciones concretas. Sin embargo, la propuesta todavía se encuentra a la espera de la aprobación correspondiente por parte de la FAO.

La planificación apunta a que la prevención tenga una mirada de largo plazo y pueda extenderse posteriormente a otras zonas de la provincia que presentan condiciones similares. El objetivo central es disminuir el riesgo, proteger los bosques nativos y mejorar la capacidad de respuesta frente a una problemática que combina factores ambientales, territoriales y sociales.