Con la llegada de estudiantes de todo el país comenzó la Feria Nacional de Ciencias

San Luis es sede desde este martes y hasta el 9 de octubre de la primera y segunda fase de la instancia nacional. Participan estudiantes, docentes y representantes de instituciones educativas de distintas provincias.

La ciudad de San Luis comenzó este martes la Feria Nacional de Educación en Ciencias, Tecnología, Arte y Matemática, que reúne durante cuatro jornadas a estudiantes y docentes de distintas provincias para presentar proyectos, compartir experiencias y mostrar propuestas vinculadas con la investigación y la innovación educativa.

El encuentro se desarrolla del 6 al 9 de octubre y tiene como escenario principal el Cine Teatro San Luis. Se espera la participación de aproximadamente 400 estudiantes y docentes.

San Luis, sede de las primeras fases

La provincia fue elegida para albergar las fases 1 y 2 de la instancia nacional. El proceso continuará posteriormente en San Salvador de Jujuy, donde se desarrollarán las fases 3 y 4 entre el 20 y el 23 de octubre, y finalizará en Puerto Iguazú, Misiones, con las fases 5 y 6, del 23 al 27 de noviembre.

En San Luis se presentarán proyectos de los niveles Inicial, Primario y Secundario, además de propuestas de Educación Superior, con ejes vinculados con la Matemática, las Ciencias, la Tecnología y las disciplinas STEAM.

20 proyectos representan a San Luis

La delegación puntana llega a la instancia nacional con 20 proyectos seleccionados durante el proceso provincial. Las iniciativas abarcan áreas como Matemática, Ciencias, Arte, Tecnología, Probabilidad y Estadística, Arte Culinario y Geociencia, Desarrollo Aéreo y Espacial.

El recorrido provincial había comenzado con 1.083 trabajos presentados en las instancias escolares, que luego avanzaron a 419 propuestas en las instancias regionales y 169 en la instancia provincial.

La organización destacó además el crecimiento de la participación y de los reconocimientos obtenidos por estudiantes y docentes, en un proceso que busca convertir las experiencias surgidas en las aulas en proyectos con impacto y vinculación con la comunidad.

Ciencia, educación e intercambio

Además de la exposición de trabajos, la Feria contempla espacios de intercambio y actividades destinadas a acercar la ciencia y la tecnología a estudiantes de diferentes edades. También se desarrollarán propuestas vinculadas con la enseñanza y experiencias de Educación Superior.

El encuentro representa, además, una oportunidad para que San Luis reciba delegaciones de distintos puntos del país y combine la agenda educativa con actividades culturales y turísticas durante la permanencia de los visitantes.