Cadelago Filippi y Marta Torres asumieron nuevos cargos en el Poder Judicial de San Luis

El Poder Judicial de San Luis incorporó este miércoles a dos funcionarias en nuevos cargos dentro de la Primera Circunscripción Judicial. Mariela Desirée Cadelago Filippi asumió como jueza de Cámara de Apelaciones y Marta Alejandra Torres como secretaria de Cámara, tras prestar juramento en el Salón Blanco del Palacio de Justicia.

La ceremonia se realizó al mediodía y fue encabezada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Levingston. El acto se concretó en el marco de los Acuerdos N° 200 y 203-STJSL-SA-2026, emitidos por el máximo tribunal provincial.

Cadelago Filippi, jueza de Cámara

Cadelago Filippi asumió como jueza de Cámara de Apelaciones de la Sala con competencia en lo Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial.

Con su juramento quedó formalizada su designación en el cargo y concluyó la afectación provisoria que venía desempeñando durante 2026. El Senado provincial había prestado acuerdo para su designación en septiembre, luego de la correspondiente audiencia pública.

La nueva magistrada ya figura entre las integrantes de esa Sala en la guía oficial del Poder Judicial de San Luis.

Torres asumió como secretaria de Cámara

Por su parte, Marta Alejandra Torres asumió como secretaria de Cámara para desempeñarse como secretaria de Relatoría de la Sala Laboral N° 2 de la Cámara de Apelaciones con competencia en los fueros Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Laboral.

El Superior Tribunal había establecido su designación mediante el Acuerdo N° 203 y fijado para este 7 de octubre el acto de juramento.

Presencia de autoridades judiciales

Del acto participaron los ministros del Superior Tribunal de Justicia José Guillermo L’Huillier, Carolina Monte Riso y Eduardo Allende, además de la defensora general de la provincia, Marcela Torres Cappiello; el procurador general, Sebastián Cadelago Filippi; y la secretaria administrativa del STJ, Ivanna Albarado Magallanes.

También estuvieron presentes magistrados, funcionarios, trabajadores del Poder Judicial y familiares de las profesionales que asumieron sus nuevos cargos.

Con estas designaciones, el Poder Judicial provincial formalizó dos movimientos dentro de la estructura de la Primera Circunscripción Judicial, en áreas vinculadas con la Cámara de Apelaciones y el fuero laboral.