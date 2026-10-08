Tevez prepara una despedida soñada en la Bombonera con Messi y Cristiano Ronaldo como invitados

Carlos Tevez volverá a pisar la Bombonera para despedirse oficialmente del fútbol y la fiesta que prepara promete ser mucho más que un partido homenaje. El Apache ya recibió el permiso de Juan Román Riquelme para utilizar el estadio de Boca y trabaja en un evento que podría reunir a algunas de las figuras más importantes con las que compartió su carrera, entre ellas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La fecha todavía no fue confirmada, aunque la organización apunta a realizarlo antes de Navidad. El calendario de Boca podría condicionar la elección del día, ya que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena todavía disputa el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

El sueño de juntar a Messi y Cristiano Ronaldo

Uno de los grandes atractivos de la despedida sería la presencia de Messi y Cristiano Ronaldo. Tevez compartió varios años de Selección Argentina con el capitán argentino y fue compañero del portugués durante su etapa en el Manchester United.

El Apache quiere invitarlos personalmente y tiene un objetivo particular: que ambos puedan compartir equipo en un combinado de figuras internacionales que enfrentaría a un conjunto integrado por históricos de Boca.

De concretarse, sería una imagen inédita: Messi y Cristiano Ronaldo jugando juntos en el mismo equipo. Tevez ya había anticipado su intención de convocar al portugués y ahora, con el homenaje tomando forma, ambos aparecen entre los nombres más esperados.

Las figuras de Boca que podrían estar

El homenaje también tendría una fuerte presencia de ídolos y excompañeros de Tevez en Boca.

Entre los nombres mencionados aparecen Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso y Carlos Bianchi. También serían invitados Juan Román Riquelme, Daniele De Rossi, Daniel Osvaldo, Wanchope Ábila y Edwin Cardona.

La lista podría ampliarse con otros futbolistas que compartieron vestuario con el Apache durante sus diferentes etapas en el club.

Los campeones del mundo de 2003, en escena

Una de las ideas que analiza Tevez es enfrentar al combinado internacional con un equipo integrado por los jugadores del Boca que dirigió Bianchi y que conquistó la Copa Intercontinental de 2003 frente al Milan.

Ese equipo representa uno de los momentos más importantes de la historia de Tevez en el club. Aquel año ganó el Torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Intercontinental, donde Boca se impuso al conjunto italiano por penales.

También habrá música y una gran celebración

La despedida no estaría limitada a los 90 minutos de un partido. De acuerdo con la información publicada por Infobae, la organización prepara una jornada con espectáculos musicales y diferentes actividades para los hinchas.

Entre los artistas que podrían formar parte del evento aparecen La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno, aunque sus participaciones todavía no fueron confirmadas oficialmente. La transmisión estaría a cargo de ESPN.

De alcanzapelotas a leyenda

Tevez se retiró del fútbol profesional después de una carrera que lo llevó desde las inferiores de Boca hasta algunos de los clubes más importantes del mundo.

En el Xeneize disputó 279 partidos y convirtió 94 goles. Además de sus títulos con Boca, ganó la Premier League y la Champions League con Manchester United, la Premier League con Manchester City y campeonatos en Italia con Juventus.

Ahora prepara el último capítulo de su carrera como futbolista en el lugar donde comenzó a convertirse en ídolo. La fecha todavía no está definida, pero el escenario ya está elegido: la Bombonera será el lugar donde Carlos Tevez buscará cerrar su historia con una despedida a la altura de su trayectoria.