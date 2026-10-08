San Luis recibirá el cuarto Encuentro Nacional de Minibásquet con 16 instituciones

San Luis volverá a convertirse en punto de encuentro para el básquet infantil con la realización del cuarto Encuentro Nacional de Minibásquet, una propuesta que reunirá a 16 instituciones de distintas provincias.

La actividad tendrá como escenario principal al complejo Ave Fénix, en Juana Koslay, donde durante el fin de semana se desarrollarán partidos, propuestas recreativas y espacios destinados a fortalecer la integración entre los chicos.

Participarán delegaciones provenientes de Córdoba, San Juan y Mendoza, además de clubes de la provincia anfitriona. En total, serán 16 las instituciones que formarán parte de esta nueva edición.

Las actividades comenzarán el viernes con encuentros simultáneos en los clubes Guaycurú, Aseba y Santa Catalina.

Allí se realizarán distintas propuestas recreativas, habrá una merienda compartida y se generarán espacios para que los jugadores puedan conocer a chicos de otras instituciones antes del inicio de la jornada central.

El Ave Fénix concentrará la actividad principal

El sábado será el día de mayor movimiento. Desde las 8 comenzará la recepción de las delegaciones y, media hora más tarde, los cuerpos técnicos mantendrán una reunión organizativa para coordinar aspectos reglamentarios.

A partir de las 9 se pondrá en marcha la primera tanda de partidos, distribuidos entre el estadio cubierto, el playón de cemento y las canchas auxiliares del predio.

Participarán las categorías premini, integrada por niños de 8 y 9 años, y mini, correspondiente a jugadores de 10 y 11 años.

Luego del receso del mediodía, los encuentros continuarán durante la tarde hasta las 16:30.

Una vez finalizada la actividad deportiva, se entregarán indumentaria distintiva y refrigerios a los participantes. También está previsto un desfile de las delegaciones ante el público.

El cierre tendrá como protagonista a Rosco, la mascota oficial de la Liga Nacional de Básquetbol, que participará de la jornada junto a los chicos.

Un encuentro que busca ir más allá de la competencia

Desde la organización explicaron que la iniciativa surgió con la intención de ampliar y descentralizar los encuentros de minibásquet que tradicionalmente se realizaban en la provincia.

A partir de gestiones realizadas ante la Secretaría de Deportes, el proyecto consiguió respaldo institucional y acceso a las instalaciones necesarias para consolidar una convocatoria de alcance nacional.

Con el paso de las ediciones, el encuentro logró incorporarse al calendario anual y este jueves 8 de octubre recibió además la declaración de interés general por parte del Honorable Concejo Deliberante.

La propuesta apunta a que el deporte funcione también como una herramienta de formación. Más allá de los resultados, el objetivo es promover valores como la amistad, el respeto, la convivencia y el aprendizaje compartido.

Con esta cuarta edición, San Luis volverá a reunir a chicos de distintas provincias en una jornada que pondrá el acento en la participación, la integración y el crecimiento deportivo desde las edades más tempranas.