River cruzó a la productora por la despedida de Messi y rechazó sus acusaciones

La polémica por los inconvenientes que marcaron la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina sumó un nuevo capítulo. River Plate salió al cruce de Marketing Sports, la productora contratada por la AFA para organizar el espectáculo, y rechazó las acusaciones que responsabilizaban al club por parte de las fallas registradas en el Monumental.

La respuesta llegó luego de que la empresa difundiera un comunicado en el que mencionó restricciones técnicas, problemas con la pantalla gigante, dificultades de sonido e iluminación y un corte de energía durante el cierre musical.

Desde Núñez dieron otra versión.

Santiago Poblet, prosecretario de River, cuestionó directamente la credibilidad de las explicaciones de la productora.

“El único dato que dan es falso y fácilmente verificable, imaginate el resto”, expresó.

La pantalla del Monumental, el primer punto del conflicto

Uno de los principales cruces está relacionado con la pantalla LED ubicada sobre la tribuna Sívori.

Marketing Sports sostuvo que había sido retirada tres días después de que la AFA anunciara el homenaje y señaló que esa modificación complicó la planificación audiovisual del espectáculo.

River rechazó esa cronología.

El club recordó que había comunicado públicamente el inicio del desmontaje el 8 de julio de 2026, mientras que la AFA confirmó el partido frente a Benín y la presencia de Messi el 15 de septiembre, más de dos meses después.

Incluso, durante ese período, River disputó varios encuentros como local sin la pantalla instalada.

Para la institución, ese antecedente demuestra que la situación del dispositivo era conocida mucho antes de que se organizara formalmente la despedida.

River rechazó ser responsable del sonido y la iluminación

Otro punto de enfrentamiento fue la operación técnica durante el espectáculo.

Marketing Sports aseguró que los equipos de sonido e iluminación se encontraban bajo responsabilidad del estadio y sostuvo que esa situación redujo su capacidad de reacción frente a las fallas.

River negó esa versión y aseguró que la operación de ambos sistemas estaba en manos de la productora.

Según el club, su participación estuvo limitada a poner personal a disposición para colaborar, mientras que las responsabilidades propias comprendían la voz del estadio y la cinta de luces, bajo supervisión de representantes de la AFA.

El generador eléctrico y el corte durante el cierre

El suministro de energía también quedó en el centro de la disputa.

La productora atribuyó a River el corte eléctrico ocurrido durante la presentación del Grupo Cali, preparada como una de las sorpresas finales para Messi.

Desde el club respondieron que habían recomendado previamente contratar un grupo electrógeno independiente, tal como River utiliza habitualmente en partidos y grandes espectáculos realizados en el Monumental.

Según la versión de la institución, la productora decidió no asumir ese costo.

El episodio terminó interrumpiendo la presentación musical y se convirtió en una de las imágenes más cuestionadas de la noche.

Los camarines y la organización de los artistas

River también apuntó contra las condiciones preparadas para los músicos que participaron del homenaje.

De acuerdo con la institución, Soledad Pastorutti, Ulises Bueno y los integrantes del Grupo Cali debieron utilizar oficinas de la Gerencia de Infraestructura como camarines, debido a que la productora no había montado espacios específicos para los artistas.

El club contrastó esa situación con los recitales realizados habitualmente en el Monumental, donde los camarines y sectores operativos son instalados especialmente para cada espectáculo.

Una reunión técnica apenas un día antes

Otro dato utilizado por River para cuestionar la planificación fue el momento en que se realizó la primera reunión técnica entre las partes.

Según la institución, el encuentro para coordinar el soporte operativo se llevó adelante el lunes 5 de octubre, apenas un día antes de la despedida de Messi.

Para la dirigencia riverplatense, ese margen evidenció una organización insuficiente frente a un evento que debía movilizar artistas, técnicos, sistemas audiovisuales, seguridad y decenas de miles de espectadores.

Qué había dicho Marketing Sports

La productora había sostenido que el espectáculo fue diseñado para ofrecerle a Messi una despedida acorde con su trayectoria, pero que distintas limitaciones impidieron desarrollar íntegramente el proyecto.

Entre otras cuestiones, mencionó la ausencia de la pantalla tradicional del Monumental y aseguró que River no autorizó colocar una alternativa dentro del campo de juego.

La firma también afirmó que no pudo instalar un escenario central, por lo que debió trasladar las presentaciones musicales hacia sectores laterales cercanos a los bancos de suplentes.

De acuerdo con su relato, esas modificaciones perjudicaron la visibilidad y obligaron a reformular diferentes momentos de la ceremonia.

El punto más delicado ocurrió durante el cierre. Marketing Sports sostuvo que un corte del suministro eléctrico proporcionado por el estadio interrumpió la actuación del Grupo Cali y que, posteriormente, el encendido de las luces generales aceleró la salida del público e impidió completar el homenaje.

La empresa afirmó que esos acontecimientos estuvieron fuera de su control operativo y lamentó que Messi, su familia y los hinchas no pudieran disfrutar del espectáculo tal como había sido diseñado.

Dos versiones enfrentadas después de la despedida de Messi

River, en cambio, remarcó su experiencia en la realización de partidos internacionales, recitales y espectáculos de gran convocatoria y sostuvo que, cuando la institución organiza un evento, asume integralmente su ejecución.

En este caso, planteó que la responsabilidad de la producción correspondía a la AFA y a Marketing Sports.

El cruce dejó así dos versiones completamente enfrentadas sobre lo ocurrido en el Monumental: la productora atribuye buena parte de las dificultades a restricciones y fallas vinculadas con el estadio, mientras River sostiene que los problemas fueron consecuencia de decisiones e improvisaciones de la organización.

Lo que debía quedar en la historia únicamente como la despedida de Lionel Messi de la Selección terminó abriendo otra discusión. A 48 horas del homenaje, la celebración quedó atravesada por un enfrentamiento público para determinar quién fue responsable de las fallas que opacaron parte de una noche que había sido preparada como histórica.