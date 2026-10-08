Fútbol
Boca visita a Instituto y River recibe a Estudiantes en la fecha 12 del Clausura
El Torneo Clausura 2026 entra en una etapa decisiva y este viernes comenzará la fecha 12, una jornada que tendrá cuatro días consecutivos de fútbol y partidos importantes en las dos zonas del campeonato.
La actividad se pondrá en marcha a las 14:30, cuando Aldosivi reciba a Sarmiento en el estadio José María Minella de Mar del Plata.
Más tarde, a las 18, Gimnasia y Esgrima La Plata enfrentará a Atlético Tucumán, antes de uno de los encuentros centrales de la jornada.
Desde las 19:30, Boca visitará a Instituto en el estadio Presidente Perón de Córdoba. El partido será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR.
El viernes concluirá a las 21:45 con Unión de Santa Fe frente a Defensa y Justicia.
River jugará el sábado en el Monumental
La fecha continuará el sábado con otros cuatro encuentros.
Barracas Central recibirá a Huracán desde las 15:45, mientras que Central Córdoba y Estudiantes de La Plata se enfrentarán a las 17 en el estadio Madre de Ciudades.
A las 19:15 será el turno de Tigre y Banfield en Victoria.
El cierre llegará a las 21:30 con River frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental. Nazareno Arasa será el árbitro principal y Andrés Merlos estará en el VAR.
El conjunto de Núñez tiene además pendiente su encuentro de la fecha 11 frente a Sarmiento, programado para el miércoles 14 de octubre.
El domingo tendrá cinco partidos
La mayor cantidad de encuentros se concentrará durante el domingo.
San Lorenzo abrirá la jornada desde las 14:45 ante Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro.
A las 17 habrá dos partidos en simultáneo. Platense recibirá a Argentinos Juniors en el clásico y Rosario Central enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza.
Desde las 19:15, Racing será local ante Belgrano en Avellaneda.
El último encuentro del domingo se disputará a las 21:30 en Córdoba, donde Talleres recibirá a Independiente en el estadio Mario Alberto Kempes.
La fecha terminará el lunes
La duodécima jornada se completará el lunes 12 de octubre con dos partidos correspondientes a la Zona A.
Lanús recibirá a Vélez desde las 16, mientras que Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrentará a Newell’s a partir de las 18:30.
El cronograma completo de la fecha 12
Viernes 9 de octubre
14:30 Aldosivi – Sarmiento
Árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Álvaro Carranza
18:00 Gimnasia (LP) – Atlético Tucumán
Árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Germán Delfino
19:30 Instituto – Boca
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Yamil Possi
21:45 Unión – Defensa y Justicia
Árbitro: Darío Herrera
VAR: Sebastián Habib
Sábado 10 de octubre
15:45 Barracas Central – Huracán
Árbitro: Hernán Mastrángelo
VAR: Fernando Echenique
17:00 Central Córdoba – Estudiantes (LP)
Árbitro: Andrés Gariano
VAR: Silvio Trucco
19:15 Tigre – Banfield
Árbitro: Pablo Echavarría
VAR: Fabrizio Llobet
21:30 River – Estudiantes (Río Cuarto)
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Andrés Merlos
Domingo 11 de octubre
14:45 San Lorenzo – Deportivo Riestra
Árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Nahuel Viñas
17:00 Platense – Argentinos Juniors
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Juan Pafundi
17:00 Rosario Central – Independiente Rivadavia
Árbitro: Facundo Tello
VAR: José Carreras
19:15 Racing – Belgrano
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: Fernando Espinoza
21:30 Talleres – Independiente
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Laura Fortunato
Lunes 12 de octubre
16:00 Lanús – Vélez
Árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Lucas Novelli
18:30 Gimnasia (Mendoza) – Newell’s
Árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Héctor Paletta
Con cinco jornadas por delante después de esta fecha para la mayoría de los equipos, el Clausura comenzará a transitar su tramo más exigente. Cada punto empieza a tener mayor peso en la pelea por ingresar a los playoffs y definir las posiciones de las dos zonas.