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Boca visita a Instituto y River recibe a Estudiantes en la fecha 12 del Clausura | El Diario de San Luis

Fútbol

Boca visita a Instituto y River recibe a Estudiantes en la fecha 12 del Clausura

La duodécima jornada comenzará este viernes con cuatro partidos y se extenderá hasta el lunes. Boca visitará a Instituto en Córdoba, mientras que River jugará el sábado ante Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental.
Con Boca en escena, así comenzará este viernes la fecha 12 del Clausura
Con Boca en escena, así comenzará este viernes la fecha 12 del Clausura
Por Christelle Yasmin Videla
Deporte

El Torneo Clausura 2026 entra en una etapa decisiva y este viernes comenzará la fecha 12, una jornada que tendrá cuatro días consecutivos de fútbol y partidos importantes en las dos zonas del campeonato.

La actividad se pondrá en marcha a las 14:30, cuando Aldosivi reciba a Sarmiento en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

Más tarde, a las 18, Gimnasia y Esgrima La Plata enfrentará a Atlético Tucumán, antes de uno de los encuentros centrales de la jornada.

Desde las 19:30, Boca visitará a Instituto en el estadio Presidente Perón de Córdoba. El partido será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR.

El viernes concluirá a las 21:45 con Unión de Santa Fe frente a Defensa y Justicia.

River jugará el sábado en el Monumental

La fecha continuará el sábado con otros cuatro encuentros.

Barracas Central recibirá a Huracán desde las 15:45, mientras que Central Córdoba y Estudiantes de La Plata se enfrentarán a las 17 en el estadio Madre de Ciudades.

A las 19:15 será el turno de Tigre y Banfield en Victoria.

El cierre llegará a las 21:30 con River frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental. Nazareno Arasa será el árbitro principal y Andrés Merlos estará en el VAR.

El conjunto de Núñez tiene además pendiente su encuentro de la fecha 11 frente a Sarmiento, programado para el miércoles 14 de octubre.

El domingo tendrá cinco partidos

La mayor cantidad de encuentros se concentrará durante el domingo.

San Lorenzo abrirá la jornada desde las 14:45 ante Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro.

A las 17 habrá dos partidos en simultáneo. Platense recibirá a Argentinos Juniors en el clásico y Rosario Central enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Desde las 19:15, Racing será local ante Belgrano en Avellaneda.

El último encuentro del domingo se disputará a las 21:30 en Córdoba, donde Talleres recibirá a Independiente en el estadio Mario Alberto Kempes.

La fecha terminará el lunes

La duodécima jornada se completará el lunes 12 de octubre con dos partidos correspondientes a la Zona A.

Lanús recibirá a Vélez desde las 16, mientras que Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrentará a Newell’s a partir de las 18:30.

El cronograma completo de la fecha 12

Viernes 9 de octubre

14:30 Aldosivi – Sarmiento
Árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Álvaro Carranza

18:00 Gimnasia (LP) – Atlético Tucumán
Árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Germán Delfino

19:30 Instituto – Boca
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Yamil Possi

21:45 Unión – Defensa y Justicia
Árbitro: Darío Herrera
VAR: Sebastián Habib

Sábado 10 de octubre

15:45 Barracas Central – Huracán
Árbitro: Hernán Mastrángelo
VAR: Fernando Echenique

17:00 Central Córdoba – Estudiantes (LP)
Árbitro: Andrés Gariano
VAR: Silvio Trucco

19:15 Tigre – Banfield
Árbitro: Pablo Echavarría
VAR: Fabrizio Llobet

21:30 River – Estudiantes (Río Cuarto)
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Andrés Merlos

Domingo 11 de octubre

14:45 San Lorenzo – Deportivo Riestra
Árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Nahuel Viñas

17:00 Platense – Argentinos Juniors
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Juan Pafundi

17:00 Rosario Central – Independiente Rivadavia
Árbitro: Facundo Tello
VAR: José Carreras

19:15 Racing – Belgrano
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: Fernando Espinoza

21:30 Talleres – Independiente
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Laura Fortunato

Lunes 12 de octubre

16:00 Lanús – Vélez
Árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Lucas Novelli

18:30 Gimnasia (Mendoza) – Newell’s
Árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Héctor Paletta

Con cinco jornadas por delante después de esta fecha para la mayoría de los equipos, el Clausura comenzará a transitar su tramo más exigente. Cada punto empieza a tener mayor peso en la pelea por ingresar a los playoffs y definir las posiciones de las dos zonas.

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