Boca visita a Instituto y River recibe a Estudiantes en la fecha 12 del Clausura

El Torneo Clausura 2026 entra en una etapa decisiva y este viernes comenzará la fecha 12, una jornada que tendrá cuatro días consecutivos de fútbol y partidos importantes en las dos zonas del campeonato.

La actividad se pondrá en marcha a las 14:30, cuando Aldosivi reciba a Sarmiento en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

Más tarde, a las 18, Gimnasia y Esgrima La Plata enfrentará a Atlético Tucumán, antes de uno de los encuentros centrales de la jornada.

Desde las 19:30, Boca visitará a Instituto en el estadio Presidente Perón de Córdoba. El partido será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR.

El viernes concluirá a las 21:45 con Unión de Santa Fe frente a Defensa y Justicia.

River jugará el sábado en el Monumental

La fecha continuará el sábado con otros cuatro encuentros.

Barracas Central recibirá a Huracán desde las 15:45, mientras que Central Córdoba y Estudiantes de La Plata se enfrentarán a las 17 en el estadio Madre de Ciudades.

A las 19:15 será el turno de Tigre y Banfield en Victoria.

El cierre llegará a las 21:30 con River frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental. Nazareno Arasa será el árbitro principal y Andrés Merlos estará en el VAR.

El conjunto de Núñez tiene además pendiente su encuentro de la fecha 11 frente a Sarmiento, programado para el miércoles 14 de octubre.

El domingo tendrá cinco partidos

La mayor cantidad de encuentros se concentrará durante el domingo.

San Lorenzo abrirá la jornada desde las 14:45 ante Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro.

A las 17 habrá dos partidos en simultáneo. Platense recibirá a Argentinos Juniors en el clásico y Rosario Central enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Desde las 19:15, Racing será local ante Belgrano en Avellaneda.

El último encuentro del domingo se disputará a las 21:30 en Córdoba, donde Talleres recibirá a Independiente en el estadio Mario Alberto Kempes.

La fecha terminará el lunes

La duodécima jornada se completará el lunes 12 de octubre con dos partidos correspondientes a la Zona A.

Lanús recibirá a Vélez desde las 16, mientras que Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrentará a Newell’s a partir de las 18:30.

El cronograma completo de la fecha 12

Viernes 9 de octubre

14:30 Aldosivi – Sarmiento

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Álvaro Carranza

18:00 Gimnasia (LP) – Atlético Tucumán

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Germán Delfino

19:30 Instituto – Boca

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Yamil Possi

21:45 Unión – Defensa y Justicia

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Sebastián Habib

Sábado 10 de octubre

15:45 Barracas Central – Huracán

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Fernando Echenique

17:00 Central Córdoba – Estudiantes (LP)

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Silvio Trucco

19:15 Tigre – Banfield

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Fabrizio Llobet

21:30 River – Estudiantes (Río Cuarto)

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Andrés Merlos

Domingo 11 de octubre

14:45 San Lorenzo – Deportivo Riestra

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Nahuel Viñas

17:00 Platense – Argentinos Juniors

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Juan Pafundi

17:00 Rosario Central – Independiente Rivadavia

Árbitro: Facundo Tello

VAR: José Carreras

19:15 Racing – Belgrano

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Fernando Espinoza

21:30 Talleres – Independiente

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Laura Fortunato

Lunes 12 de octubre

16:00 Lanús – Vélez

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Lucas Novelli

18:30 Gimnasia (Mendoza) – Newell’s

Árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Héctor Paletta

Con cinco jornadas por delante después de esta fecha para la mayoría de los equipos, el Clausura comenzará a transitar su tramo más exigente. Cada punto empieza a tener mayor peso en la pelea por ingresar a los playoffs y definir las posiciones de las dos zonas.