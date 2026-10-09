Colapinto quedó a las puertas de la Q3 y largará 11° en la sprint del Gran Premio de Singapur

Franco Colapinto terminó 11° en la clasificación sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y se quedó a las puertas de ingresar a la Q3. El argentino de Alpine consiguió mejorar su rendimiento en el último intento, pero no le alcanzó para meterse entre los diez más rápidos y largará desde la sexta fila en la carrera corta de este sábado.

El piloto de Pilar registró un tiempo de 1m33s249 en la segunda tanda clasificatoria y quedó a apenas 94 milésimas de segundo de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien logró avanzar a la instancia final. La diferencia mínima dejó a Colapinto sin la posibilidad de pelear por los primeros diez lugares de la grilla.

Verstappen se quedó con la pole para la sprint

El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, marcó el mejor tiempo de la clasificación con 1m31s156 y aseguró el primer puesto de salida para la sprint. George Russell, con Mercedes, terminó segundo a 120 milésimas, mientras que Charles Leclerc ubicó a Ferrari en la tercera posición.

La sesión tuvo interrupciones y complicaciones técnicas. Un accidente de Sergio Pérez provocó una bandera roja durante la primera tanda y un problema en el sistema de cronometraje demoró el inicio de la segunda fase.

Cómo fue la clasificación de Colapinto

El argentino tuvo dificultades en la única práctica libre del viernes, en la que terminó 19°. En la clasificación sprint logró superar el primer corte y avanzó a la SQ2, donde encontró un mejor ritmo en su intento final.

Sin embargo, Gasly consiguió una vuelta ligeramente más rápida y dejó a su compañero fuera de los diez primeros. Colapinto partirá desde el puesto 11, una posición que lo mantiene cerca de la zona de puntos, aunque en el circuito callejero de Marina Bay los sobrepasos suelen ser complicados.

El argentino reconoció que todavía hay rendimiento por encontrar en el Alpine y que la largada será importante para intentar avanzar.

A qué hora corre Colapinto en Singapur

La carrera sprint del Gran Premio de Singapur está prevista para este sábado 10 de octubre, a las 6 de la mañana de Argentina. La competencia tendrá 21 vueltas.

Ese mismo día, desde las 10, se disputará la clasificación para la carrera principal del domingo, que comenzará a las 9 de la mañana, hora argentina.