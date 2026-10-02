Villa Mercedes se viste de campo: comenzó la 95ª Expo Rural con remates, jineteada y folclore

Villa Mercedes volvió a convertirse este viernes en uno de los principales puntos de encuentro del sector agropecuario de San Luis con la apertura de la 95ª Expo Rural San Luis Productiva, que se desarrolla en el predio La Fortuna. La exposición reúne a productores, emprendedores, instituciones educativas y familias y tendrá una intensa programación durante todo el fin de semana.

La jornada inaugural tuvo un marcado perfil educativo. Más de 30 instituciones recorrieron la muestra entre la mañana y la tarde, entre escuelas primarias, jardines de nivel inicial y establecimientos agrotécnicos de Villa Mercedes, Quines, Justo Daract, San Luis y Fraga.

En total, la exposición cuenta con alrededor de 200 stands vinculados con productores, emprendedores, instituciones y distintas actividades relacionadas con el campo.

Una muestra que busca acercar el campo a la comunidad

Durante las visitas escolares se desarrollaron charlas sobre prevención del dengue, cuidado y adopción responsable de mascotas, RCP, reciclaje, arbolado y forestación.

También se habilitó un espacio de orientación académica destinado a los futuros egresados, con la participación de instituciones educativas y organismos vinculados con distintas alternativas de formación.

La propuesta incluye además la participación de organismos y entidades como la V Brigada Aérea, la Fuerza Aérea Argentina, el INTA, la UPrO, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Municipalidad de Villa Mercedes, entre otras instituciones.

La Provincia también participa con diferentes áreas vinculadas con producción, desarrollo humano, seguridad, turismo y salud. Entre las propuestas se encuentra Activá tu Huerta, que ofrecerá capacitaciones y asesoramiento para la implementación de huertas familiares y comunitarias, además de entregar kits de semillas a quienes participen de las charlas.

Sábado de remates, campo y folclore

Este sábado el predio abrirá sus puertas a las 9, mientras que a las 11 se realizará el acto inaugural con la presencia de autoridades.

Uno de los principales atractivos serán los remates de hacienda. A las 12 saldrán a pista ovinos y porcinos, mientras que a las 14:30 será el turno del remate de reproductores bovinos.

En esta última actividad participarán 50 toros y 12 vaquillonas de las razas Aberdeen Angus, Hereford, Brangus y Limangus.

La actividad continuará a las 16:30 con el aparte campero, seguido de la entrega de premios. Más tarde se realizará el desfile y la elección de la Embajadora de la Sociedad Rural 2026/2027.

La jornada también tendrá una charla sobre adicciones, enfermedades de transmisión sexual y grooming, además de la presentación de Los Hermanos Lucero y un fogón con torneo de truco.

El domingo llega la jineteada

El último día de la exposición tendrá como protagonistas a las destrezas gauchas y la tradición criolla.

Desde las 9 habrá pruebas de rienda y demostraciones de habilidad, mientras que a las 14 comenzará la jineteada, que contará con 39 montas y seis tropillas: La Montaraz, El Destino, Los Huincas, La Andariega, La Tierra Gaucha y El Cencerro.

La competencia repartirá $2 millones en premios: $1 millón para el primer puesto, $700 mil para el segundo y $300 mil para el tercero.

La jornada contará con la animación de Zorrito Ávila y el acompañamiento del payador Facundo Miranda.

El cierre musical estará a cargo de Los Nombradores del Alba y Facundo Toro, que serán los encargados de ponerle el broche final a una nueva edición de la tradicional muestra rural de Villa Mercedes.

Tres días con el campo como protagonista

Con una agenda que combina producción ganadera, educación, emprendimientos, cultura, tradición y espectáculos, la 95ª Expo Rural San Luis Productiva propone durante este fin de semana un encuentro que trasciende al sector agropecuario y busca convocar a toda la comunidad.

La muestra permanecerá abierta hasta el domingo 4 de octubre en el predio La Fortuna de Villa Mercedes.