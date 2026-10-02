Boca y Banfield jugarán la semifinal de la Copa Argentina en plena fecha FIFA

Boca y Banfield ya tienen fecha para disputar una de las semifinales de la Copa Argentina 2026. El encuentro se jugará el sábado 14 de noviembre, en plena ventana internacional de la FIFA, aunque todavía resta definir el horario y el estadio.

La definición del calendario se produjo después de varias semanas de modificaciones debido a la cargada agenda que afronta Boca en el tramo final de la temporada. El equipo dirigido por el conjunto de La Ribera continúa en carrera en la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

Un partido que se jugará durante la fecha FIFA

La principal particularidad del cruce será el momento elegido para disputarlo. La ventana internacional de noviembre se extenderá entre el 9 y el 17, por lo que Boca podría no contar con algunos futbolistas convocados por sus respectivas selecciones. Una situación similar ya se produjo en los cuartos de final ante Racing, cuando el Xeneize no tuvo al arquero colombiano Álvaro Montero.

Por ahora, la organización no confirmó dónde se jugará el encuentro. Entre los estadios que aparecen como alternativas se encuentran el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Malvinas Argentinas de Mendoza, aunque la sede todavía no es oficial.

Cómo quedó el calendario de la Copa Argentina

La reprogramación también modificó las fechas de las otras instancias decisivas. La semifinal entre Atlético Tucumán y Platense se disputará el miércoles 28 de octubre, mientras que la final quedó establecida para el miércoles 2 de diciembre.

El cambio responde al calendario particularmente exigente de Boca, que además de la Copa Argentina continúa disputando la Copa Sudamericana. Sus semifinales ante Vasco da Gama están previstas para el 13 y el 20 de octubre, por lo que no coincidirán directamente con el partido ante Banfield.

Boca y Banfield, a un paso de la final

Boca llegó a las semifinales después de eliminar a Racing por penales, mientras que Banfield superó también desde los doce pasos a Deportivo Riestra, tras igualar 1-1 en los 90 minutos.

El ganador del cruce avanzará a la final de la Copa Argentina, donde enfrentará al vencedor de Atlético Tucumán-Platense.

Con el nuevo cronograma, la definición del certamen se trasladó a diciembre y tendrá sus últimos partidos en un tramo de la temporada marcado por la competencia internacional, el cierre del Torneo Clausura y la actividad de las selecciones nacionales.