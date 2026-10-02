Mi Próximo Paso abre una nueva edición con créditos de hasta $8 millones

El Gobierno de San Luis puso en marcha la tercera edición de Mi Próximo Paso, el Programa Integral de Acompañamiento a Emprendedores que incorpora nuevas herramientas de capacitación, mentoreo y financiamiento. La convocatoria contempla dos alternativas: Mi Próximo Paso (MiPro), destinada a emprendimientos formalizados con potencial de crecimiento, y Mi Primer Emprendimiento (MiPre), orientada a quienes se encuentran en las primeras etapas de un proyecto.

Las inscripciones comenzaron este viernes 2 de octubre y permanecerán abiertas hasta el 28 de octubre. El trámite se realiza de manera digital a través de la página oficial del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Dos líneas según el momento del emprendimiento

La línea Mi Próximo Paso está dirigida a emprendimientos conformados por dos socios, de los cuales al menos uno debe estar formalizado. Los integrantes deben ser mayores de 18 años y acreditar un mínimo de dos años de residencia en San Luis, registrado en el DNI.

Además, deben estar inscriptos en ARCA y DPIP con una antigüedad mínima de seis meses. La convocatoria permite participar también a personas que tengan un empleo en relación de dependencia.

En este caso, el crédito puede alcanzar los $8 millones. Hasta $3 millones se puede acceder con garantía a sola firma, mientras que para montos superiores se requiere un garante solidario. El financiamiento contempla 42 meses de plazo, con seis meses de gracia y 36 cuotas iguales, con una tasa de interés de fomento del 17% anual.

Por otra parte, Mi Primer Emprendimiento está pensado para quienes recién comienzan. También exige dos socios mayores de 18 años y un mínimo de dos años de residencia en la provincia.

El monto máximo en esta línea es de $3 millones, con garantía a sola firma y las mismas condiciones de plazo: seis meses de gracia y 36 cuotas iguales, con una tasa del 17% anual.

Capacitación, inteligencia artificial y mentoreo

Uno de los cambios de esta edición es el esquema de acompañamiento durante todo el proceso. Las dos líneas se desarrollarán en cuatro etapas: capacitación y formulación del plan de negocios, presentación de la documentación, evaluación y financiamiento, y finalmente puesta en marcha con seguimiento.

La capacitación incluirá herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a los emprendimientos, además de contenidos vinculados con mercado, análisis FODA, clientes, diseño de productos, producción, costos, inversión y estrategias de marketing.

La primera instancia presencial está prevista para el 31 de octubre en el Parque IV Centenario de la ciudad de San Luis. Luego habrá módulos durante noviembre, diciembre y enero.

El programa también incorporará un espacio de consultas virtuales con atención diaria para que los emprendedores puedan recibir orientación durante las distintas etapas de la convocatoria.

En qué se podrá utilizar el crédito

Los fondos deberán destinarse a inversiones vinculadas directamente con el desarrollo del emprendimiento. Entre los destinos habilitados figuran la compra de equipamiento y maquinaria, incorporación de tecnología, mejoras edilicias, desarrollo de nuevos clientes y acceso a nuevos mercados.

El financiamiento no podrá utilizarse para operaciones de compra y venta.

Quienes ya hayan participado de ediciones anteriores podrán acceder nuevamente al programa siempre que el crédito anterior se encuentre cancelado al 31 de diciembre de 2026, condición que alcanza a cualquiera de los socios que haya firmado el contrato.

El cronograma de la tercera edición

La convocatoria establece las siguientes fechas:

2 al 28 de octubre de 2026: inscripción.

inscripción. 31 de octubre de 2026 al 31 de enero de 2027: capacitación, formulación del plan de negocios y mentoreo.

capacitación, formulación del plan de negocios y mentoreo. 1 de febrero al 15 de marzo de 2027: presentación formal del plan y documentación.

presentación formal del plan y documentación. Desde el 1 de marzo de 2027: aprobación, financiamiento, puesta en marcha y mentoreo de seguimiento.

De esta manera, la tercera edición de Mi Próximo Paso amplía el esquema de acompañamiento y diferencia el acceso al financiamiento según el grado de desarrollo de cada emprendimiento, con una línea de hasta $8 millones para proyectos formalizados y otra de hasta $3 millones para quienes están dando sus primeros pasos.