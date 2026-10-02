Sorpresa con Messi: podría cambiar el rival para su último partido con Argentina

El último partido de Lionel Messi con la Selección argentina podría tener un cambio inesperado de rival. La planificación original contemplaba a Burkina Faso para este sábado 3 de octubre y a Benín para el martes 6, pero una complicación en el traslado de la delegación burkinesa abrió la posibilidad de invertir el orden de los encuentros.

Según informó Noticias Argentinas, la delegación de Burkina Faso se encuentra varada en Marruecos debido a problemas con su vuelo y todavía no pudo viajar hacia la Argentina. La situación generó un escenario de incertidumbre porque el equipo africano debe llegar con suficiente anticipación para disputar el amistoso previsto en el Monumental.

Ante esta situación, las autoridades de la Confederación Africana gestionaron un vuelo chárter desde Madrid para trasladar directamente a los futbolistas hacia Buenos Aires. La llegada estaba estimada para el mediodía del sábado, cerca del horario previsto para el partido.

Benín ya está en la Argentina

La alternativa que comenzó a tomar fuerza contempla que Benín juegue este sábado ante Argentina, mientras que Burkina Faso pase a ser el rival del martes 6 de octubre.

El seleccionado de Benín ya se encuentra en territorio argentino, lo que facilitaría la modificación del calendario y permitiría garantizar la disputa del segundo partido de la fecha FIFA.

De concretarse el cambio, Argentina enfrentaría primero a Benín y luego a Burkina Faso.

El último partido de Messi

La modificación adquiere especial relevancia porque el encuentro del martes 6 de octubre en el Monumental está previsto como el último partido de Messi con la camiseta de la Selección argentina.

La AFA había confirmado la presencia del capitán exclusivamente para ese encuentro, después de que el propio futbolista anunciara su decisión de ponerle fin a su carrera internacional. El partido ante el seleccionado africano fue presentado como el homenaje y la despedida del rosarino ante el público argentino.

Messi llegó este viernes al país junto con su familia para participar de los últimos compromisos de la Selección. La AFA confirmó que el delantero del Inter Miami estará disponible para el encuentro del martes.

Qué falta definir

Por ahora, el cambio de rivales aparece como una posibilidad de contingencia y no como una modificación oficialmente confirmada.

La organización intenta resolver el inconveniente con Burkina Faso mediante un vuelo chárter. Si la delegación no logra llegar a tiempo para el encuentro del sábado, la alternativa sería que Benín ocupe ese lugar y Burkina Faso quede para el martes.

La agenda original establecía Argentina-Burkina Faso para el sábado 3 a las 21 en el Monumental y Argentina-Benín para el martes 6 a las 20, también en Núñez.