Desmienten el cierre de la Escuela Generativa Darwin de La Punta

El Gobierno de San Luis desmintió que la Escuela Generativa Darwin de La Punta vaya a cerrar y ratificó la continuidad de la institución educativa, luego de que circularan versiones que generaron preocupación entre familias y estudiantes.

La aclaración se conoció este viernes y busca llevar tranquilidad a la comunidad educativa de la escuela, que cuenta con alumnos de los niveles inicial, primario y secundario.

La situación había adquirido notoriedad durante septiembre, cuando desde la propia institución se habían planteado dificultades vinculadas con el financiamiento y las condiciones edilicias. La directora Miriam Mocdece había advertido entonces sobre problemas de infraestructura y una deuda de gas, además de señalar que la escuela atravesaba una situación económica compleja.

La escuela continuará funcionando

La aclaración oficial apunta específicamente a descartar que exista una decisión de cierre de la Escuela Generativa Darwin.

De esta manera, las versiones que daban cuenta de una posible interrupción de las actividades no reflejan una medida adoptada por el Gobierno provincial.

La institución forma parte del sistema de escuelas generativas de San Luis, un modelo educativo que comenzó a implementarse en la provincia en años anteriores y que contempla propuestas pedagógicas con distintas orientaciones y modalidades. El propio registro oficial de la Agencia de Noticias San Luis incluye a la Escuela Generativa Darwin dentro de este sistema educativo.

Una situación que había generado preocupación

El desmentido se produce después de que la comunidad educativa manifestara públicamente sus inquietudes.

A mediados de septiembre, la directora había señalado que la escuela atravesaba dificultades económicas y edilicias que, según su planteo, podían comprometer la continuidad de la institución. Entre los problemas mencionados figuraban deficiencias en el suministro de agua, filtraciones, presencia de hongos y una deuda de gas que podía derivar en la interrupción del servicio.

Desde la institución también habían informado que llevaban adelante gestiones para avanzar hacia un esquema de autogestión y que habían cumplido con requisitos solicitados por el Ministerio de Educación.

En ese contexto, la confirmación de que no existe un cierre dispuesto busca separar las dificultades planteadas por la comunidad educativa de una eventual decisión de discontinuar el establecimiento.

La educación, en el centro de la agenda provincial

La aclaración se conoce en el marco del denominado Año de la Educación, que concentra distintas iniciativas del Gobierno provincial vinculadas con capacitación docente, infraestructura y propuestas educativas.

En los últimos días, la Provincia también anunció nuevas acciones relacionadas con escuelas y formación, entre ellas el Congreso Internacional de Educación previsto para octubre y distintos programas de capacitación.

Por ahora, el dato central para las familias de la Darwin es que la escuela continuará funcionando y no existe una decisión oficial de cierre.