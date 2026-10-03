Empezó la cuenta regresiva: 78 familias de San Luis se mudarán a sus casas propias el 21 de noviembre

La cuenta regresiva ya comenzó para 78 familias de la ciudad de San Luis que el próximo 21 de noviembre recibirán las llaves de sus nuevas viviendas, en el marco del programa habitacional "Tenemos Futuro".

La fecha fue anunciada por el gobernador, Claudio Poggi, para concretar una nueva entrega de casas en la capital puntana. El proceso avanza sobre las últimas etapas y los futuros propietarios ya tienen definido el día en que podrán dejar atrás la espera y comenzar la mudanza.

Las viviendas forman parte del nuevo desarrollo habitacional que se construye en el sector sur de la ciudad, donde el Gobierno provincial lleva adelante distintas etapas del programa. En julio, otras 86 familias habían recibido sus certificados de preadjudicación y también habían sido informadas de que accederían a sus hogares el 21 de noviembre.

De esta manera, la entrega prevista para noviembre forma parte de un esquema más amplio. En la capital puntana se construyen 314 viviendas dentro del programa, mientras que las primeras 236 unidades fueron previstas para ser entregadas el 21 de noviembre.

Las casas cuentan con una superficie aproximada de 57 metros cuadrados, distribuidos en dos dormitorios, baño completo, cocina-comedor integrada y espacios de circulación. Además, están construidas sobre terrenos de unos 312 metros cuadrados, lo que permite futuras ampliaciones.

El programa Tenemos Futuro contempla soluciones habitacionales destinadas a familias que cumplieron con los requisitos establecidos y atravesaron las distintas instancias de inscripción, sorteo y validación de documentación. La política habitacional también incluye la modalidad de autoconstrucción asistida.

Con el calendario ya definido, noviembre aparece como el momento esperado por las familias que fueron seleccionadas. Para ellas, la cuenta regresiva dejó de ser una promesa y tiene ahora una fecha concreta: el 21 de noviembre comenzará la etapa de mudanza a sus nuevos hogares.