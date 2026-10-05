Todo lo que tenés que saber para inscribirte en Mi Próximo Paso

La tercera edición de Mi Próximo Paso ya está en marcha en San Luis con nuevas herramientas de acompañamiento y dos líneas de financiamiento destinadas tanto a emprendimientos en funcionamiento como a quienes están dando sus primeros pasos. La inscripción permanecerá abierta hasta el 28 de octubre.

El programa presentado por el Gobierno provincial se divide en Mi Próximo Paso (MiPro), destinado a emprendimientos formalizados que buscan crecer o escalar, y Mi Primer Emprendimiento (MiPre), pensado para quienes están comenzando una actividad.

Créditos de hasta $8 millones

La línea MiPro permite acceder a créditos de hasta $8 millones. Para montos de hasta $3 millones se contempla una garantía a sola firma, mientras que para sumas superiores se requiere un garante solidario.

El financiamiento tendrá un plazo de 42 meses, con seis meses de gracia y 36 cuotas iguales en pesos, a una tasa de interés de fomento del 17% anual.

Para acceder, el emprendimiento debe contar con al menos dos socios, mayores de 18 años y con un mínimo de dos años de residencia en San Luis. Además, debe estar inscripto en ARCA y DPIP con una antigüedad mínima de seis meses. Los trabajadores en relación de dependencia también pueden participar.

Una línea para quienes recién empiezan

Mi Primer Emprendimiento está destinado a personas que se encuentran en la etapa inicial de un negocio.

La propuesta contempla créditos de hasta $3 millones, con garantía a sola firma, seis meses de gracia y 36 cuotas iguales en pesos. La tasa también será del 17% anual y el plazo total llegará a 42 meses.

La línea requiere un mínimo de dos socios, ambos mayores de 18 años y con al menos dos años de residencia en la provincia.

En qué se puede utilizar el dinero

Los fondos deberán destinarse a fortalecer los emprendimientos. Entre los destinos contemplados aparecen la compra de equipamiento y maquinaria, incorporación de tecnología, mejoras edilicias, desarrollo de nuevos clientes y acceso a nuevos mercados.

El programa no permite utilizar el financiamiento exclusivamente para actividades de compra y reventa.

Además del financiamiento, la propuesta incorpora capacitación, mentoreo y herramientas vinculadas con la Inteligencia Artificial aplicada a los negocios.

Las cuatro etapas del programa

El proceso comenzará con la inscripción y continuará con una etapa de capacitación y formulación del plan de negocios, que se extenderá desde el 31 de octubre hasta el 31 de enero de 2027.

La primera clase presencial será el sábado 31 de octubre en el Parque IV Centenario de la ciudad de San Luis. Luego habrá módulos sobre mercado, análisis FODA, clientes, diseño de producto, producción, costos, inversión, marketing e Inteligencia Artificial.

La presentación formal del plan de negocios y la documentación se realizará entre el 1° de febrero y el 15 de marzo de 2027. A partir del 1° de marzo comenzará la etapa de aprobación, financiamiento y puesta en marcha, acompañada por mentores.

Quiénes participaron de ediciones anteriores

Los emprendedores que ya hayan sido beneficiarios de las primeras ediciones también pueden volver a solicitar financiamiento, pero deberán tener cancelado el crédito anterior al 31 de diciembre de 2026. Esta condición alcanza a cualquiera de los socios que haya firmado el contrato.

La inscripción se realiza de manera digital. Los interesados deben crear un usuario, seleccionar la línea correspondiente y completar la información del emprendimiento y de sus socios.