Seis familias de La Calera recibieron las llaves de su casa y anunciaron nuevas viviendas

Seis familias de La Calera comenzaron este lunes una nueva etapa con la entrega de las llaves de sus viviendas, en el marco del programa habitacional "Tenemos Futuro". El gobernador Claudio Poggi viajó hasta la localidad para acompañar el momento y anunció que buscarán avanzar con otras seis casas.

Los beneficiarios se habían inscripto en el programa a mediados de 2025, fueron sorteados y luego atravesaron el proceso de validación de datos requerido para acceder a la adjudicación. Finalmente, este 5 de octubre recibieron las llaves y pudieron ingresar por primera vez a sus nuevos hogares.

Durante el acto, Poggi destacó que el acceso a la vivienda representa una de las principales necesidades habitacionales de la provincia y recordó que San Luis estableció, a través de la Ley de Emergencia Habitacional, que el 50% de los recursos destinados a obra pública se oriente a la construcción de viviendas.

El esquema también apunta a que la construcción genere actividad económica en las propias localidades. Según explicó el Gobierno, las viviendas se ejecutan mediante administración municipal, con mano de obra y materiales de la zona, de manera que parte de los recursos permanezcan en el pueblo.

El próximo paso será sumar más casas

Durante la jornada, el Gobernador anunció que el mes próximo buscarán renovar el acuerdo habitacional con la Municipalidad de La Calera para alcanzar otras seis viviendas, que se sumarían a las seis entregadas este lunes. De concretarse, la localidad llegaría a 18 casas entre las distintas modalidades contempladas por el programa.

Además de la construcción tradicional, en La Calera ya está en marcha una vivienda bajo la modalidad de Autoconstrucción Asistida. En este caso, el beneficiario aporta el terreno, mientras que la Provincia proporciona los materiales y acompaña el proceso de obra junto con el municipio.

El momento más esperado llegó después del acto formal, cuando cada familia recibió la documentación de adjudicación, caminó hasta su vivienda y abrió por primera vez la puerta de su nuevo hogar.

La jornada tuvo también un componente especialmente emotivo para los beneficiarios. Entre ellos estuvieron María Ojeda y Rufino Bustos, quienes destacaron el alivio que significa dejar atrás el alquiler, y Tamara Matos, que señaló que uno de los principales motivos de su alegría es poder asegurarles una vivienda a sus hijos.

Con las seis entregas de La Calera, el Gobierno provincial continúa con el cronograma del programa Tenemos Futuro, mientras busca ampliar los acuerdos con los municipios para incorporar nuevas viviendas en distintas localidades de San Luis.