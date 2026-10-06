San Luis se suma por primera vez al Global Big Day con sus áreas naturales protegidas

Por primera vez, San Luis participará de manera institucional del Global Big Day, la jornada internacional de observación de aves que reúne a miles de personas en todo el mundo. La propuesta será este sábado 10 de octubre y permitirá registrar la avifauna provincial en distintos ambientes naturales y aportar información a investigaciones científicas.

La iniciativa, organizada a escala mundial por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, propone que durante 24 horas participantes de distintos países registren aves en libertad y carguen los datos obtenidos en la plataforma eBird.

Cuatro áreas protegidas serán protagonistas

La participación de San Luis incluirá cuatro espacios que representan distintos ecosistemas de la provincia: la Reserva Florofaunística de La Florida, el sitio Ramsar Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero, la Reserva Natural Mogote Bayo y la Reserva Natural Quebrada de las Higueritas.

La propuesta permitirá recorrer ambientes que van desde humedales hasta zonas serranas y bosques nativos. En particular, la Quebrada de las Higueritas, ubicada en Luján, se destaca por su diversidad de aves y por albergar más de un centenar de especies autóctonas.

Ciencia ciudadana y conservación

Uno de los principales objetivos de la jornada es generar información que pueda ser utilizada posteriormente por investigadores para estudiar la densidad de las poblaciones de aves, sus rutas migratorias y su estado de conservación.

La actividad está abierta tanto a especialistas como a aficionados. No es necesario contar con conocimientos previos sobre avistaje y la propuesta busca acercar a quienes disfrutan de la fotografía y la naturaleza con personas que poseen experiencia en identificación de especies.

Los registros obtenidos serán incorporados a eBird, una plataforma que permite reunir información sobre la distribución y presencia de aves a escala global.

Una jornada para descubrir la fauna de San Luis

En el Parque Nacional Sierra de las Quijadas también habrá una propuesta especial. Quienes se inscriban mediante el formulario oficial podrán acceder a transporte gratuito desde la ciudad de San Luis, con salida prevista a las 5:30.

El ingreso por medios propios estará habilitado el sábado de 8:00 a 19:00 para recorrer los senderos autorizados. Las autoridades recomendaron llevar ropa y calzado cómodos, colores neutros, comida de marcha y al menos dos litros de agua por persona.

Además, el jueves 8 de octubre, a las 16:00, se realizará una charla virtual gratuita sobre el funcionamiento de eBird y técnicas de fotografía de naturaleza.

La participación de San Luis en el Global Big Day representa así una oportunidad para poner en valor su patrimonio natural y, al mismo tiempo, generar información que contribuya al conocimiento y la conservación de las especies que habitan la provincia.