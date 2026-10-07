Poggi anunció un nuevo aumento y un bono de $500.000 para los empleados públicos

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, anunció este miércoles la pauta salarial para el último trimestre del año y confirmó una serie de medidas que llevarán el incremento acumulado de los empleados públicos provinciales al 37% durante 2026.

El esquema contempla el último tramo de aumento del 5% con los haberes de octubre, una suma fija no remunerativa de $100.000 mensuales desde noviembre y un bono de fin de año de $500.000, que será abonado el 4 de diciembre.

El aumento del 5% se cobra a fin de octubre

Poggi confirmó que con el sueldo correspondiente a octubre se completará el último tramo de la pauta salarial anunciada previamente. Los empleados públicos cobrarán sus haberes el viernes 30 de octubre, con el incremento del 5%.

De esta manera, el aumento acumulado entre enero y octubre llegará al 30%, según precisó el Gobierno provincial.

La Provincia había anunciado originalmente para el segundo semestre una suba del 20% distribuida en cuatro tramos. Posteriormente, el Gobierno adelantó los dos últimos incrementos para completar el 30% acumulado al 31 de octubre.

Desde noviembre se suma una suma fija de $100.000

El principal anuncio para los últimos meses del año es la incorporación de una suma fija no remunerativa de $100.000 mensuales para todos los empleados públicos provinciales.

El adicional comenzará a pagarse con los haberes de noviembre y continuará durante los meses siguientes. El sueldo de noviembre se acreditará el viernes 27.

Con este nuevo componente, el Gobierno provincial proyecta que el incremento salarial total para 2026 alcance el 37%, de acuerdo con el anuncio realizado por Poggi.

Bono de $500.000 y fechas de diciembre

El cronograma anunciado también contempla un bono de fin de año de $500.000 para los empleados públicos, que será depositado el viernes 4 de diciembre.

Ese mismo día, los beneficiarios del Plan de Inclusión Social recibirán un bono de fin de año de $250.000.

Además, el aguinaldo se pagará el martes 22 de diciembre, mientras que el sueldo correspondiente a diciembre será abonado el martes 29, con la suma fija de $100.000 incluida.

Desaparece la categoría F

Entre las medidas anunciadas, Poggi también confirmó una modificación en el escalafón general de la administración pública provincial.

A partir de octubre, la categoría F, la más baja del escalafón, dejará de existir. Los agentes que actualmente revisten en esa categoría pasarán automáticamente a la categoría E.

El Gobierno también anticipó una readecuación de las restantes categorías del escalafón.

El cronograma completo

El esquema anunciado para los próximos meses quedó establecido de la siguiente manera:

30 de octubre: sueldo de octubre con el 5% de aumento.

sueldo de octubre con el 5% de aumento. 27 de noviembre: sueldo de noviembre con la suma fija de $100.000.

sueldo de noviembre con la suma fija de $100.000. 4 de diciembre: bono de fin de año de $500.000 para empleados públicos.

bono de fin de año de $500.000 para empleados públicos. 4 de diciembre: bono de $250.000 para beneficiarios del Plan de Inclusión Social.

bono de $250.000 para beneficiarios del Plan de Inclusión Social. 22 de diciembre: pago del aguinaldo.

pago del aguinaldo. 29 de diciembre: sueldo de diciembre con la suma fija de $100.000.

Con estas medidas, el Gobierno provincial definió el esquema de ingresos para los trabajadores estatales durante el cierre de 2026, con un aumento acumulado del 37%, adicionales extraordinarios y modificaciones en el escalafón de la administración pública.