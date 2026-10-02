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San Luis tendrá un viernes ventoso y con tormentas antes de un fin de semana inestable | El Diario de San Luis

Clima

San Luis tendrá un viernes ventoso y con tormentas antes de un fin de semana inestable

La REM anticipó una jornada con fuertes ráfagas y una máxima de 25°C. Desde la noche aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas, mientras que el tiempo seguirá inestable durante el sábado y domingo.
Las condiciones meteorológicas para este viernes serán ventosas e inestables
Las condiciones meteorológicas para este viernes serán ventosas e inestables
Por Christelle Yasmin Videla
Clima
02/10/2026

San Luis atravesará este viernes una jornada marcada por el viento, el aumento de la temperatura y un cambio de tiempo hacia la noche, cuando podrían desarrollarse lluvias y tormentas de distinta intensidad.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) prevé una mínima promedio de 10°C y una máxima de 25°C en el territorio provincial. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante buena parte del día y la inestabilidad comenzará a ganar terreno durante las últimas horas.

El viento será el principal protagonista. Soplará predominantemente desde el cuadrante norte y podrá alcanzar intensidades importantes en distintos sectores de San Luis.

La REM mantiene vigente un informe especial por fuertes ráfagas para este viernes. Según el organismo, podrían superar los 70 kilómetros por hora, con los registros más intensos alrededor del mediodía en las sierras centrales y zonas cercanas. La condición ventosa podría extenderse hasta parte de la noche.

Con el correr de la tarde, el viento comenzará a rotar hacia el sureste y aumentará la inestabilidad atmosférica.

Para la noche se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, dando inicio a un fin de semana con condiciones cambiantes y temperaturas algo más bajas.

El sábado continuará ventoso. La REM anticipa lluvias y tormentas durante las primeras horas, aunque las condiciones comenzarían a mejorar desde el mediodía, con una apertura progresiva del cielo. La mínima promedio será de 10°C y la máxima alcanzará los 23°C.

Las ráfagas del sureste seguirán siendo fuertes, especialmente en las regiones centro y norte de la provincia.

El domingo volverá la inestabilidad, principalmente sobre el norte y centro de San Luis. Se prevé cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y tormentas y temperaturas que oscilarán entre los 8°C y los 22°C.

También se espera viento del noreste, con ráfagas fuertes en la región central y de mayor intensidad hacia el norte.

El panorama anticipa así tres días atravesados por viento y cambios rápidos en las condiciones meteorológicas. Este viernes concentrará las temperaturas más altas, pero desde la noche comenzará un período más inestable que podría dejar tormentas en distintos sectores de la provincia durante el fin de semana.

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