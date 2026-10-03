Desde este sábado aumentan los peajes en San Luis y los autos pagarán hasta $2.000

Desde las 0 de este sábado 3 de octubre, comenzarán a regir nuevos valores para los peajes de las rutas y autopistas de San Luis. La actualización fue informada por el Ente Control de Rutas y establece una tarifa de $765 para los automóviles radicados en la provincia que cuenten con la Tarjeta Sanluiseña, mientras que los vehículos que no tengan el beneficio pagarán hasta $2.000.

La nueva estructura contempla distintos valores de acuerdo con la estación de peaje, el tipo de vehículo y la condición de radicación. Las autoridades señalaron que la actualización busca cubrir los costos operativos y de mantenimiento y sostener las inversiones en la red vial provincial.

Cuánto pagarán autos y motos

En Los Puquios, Cruz de Piedra, autopista Saladillo, autopista por la Paz del Mundo y autopista de los Comechingones, en Villa Mercedes, los automóviles radicados en San Luis abonarán $765 con la Tarjeta Sanluiseña.

En esas estaciones, las motos continuarán sin pagar.

En tanto, en las estaciones de la Autopista de las Serranías Puntanas ubicadas en La Cumbre, Justo Daract y Desaguadero, además de la Autopista de los Comechingones en Santa Rosa y la Autopista por la Paz del Mundo en Anchorena, las motos pagarán $400 y los automóviles $765.

En La Punilla y Portezuelo, las tarifas serán de $400 para motos y $625 para automóviles.

Por su parte, en Cuatro Esquinas, sobre la Ruta Provincial 30, las motos no abonarán peaje y los automóviles pagarán $625.

La tarifa para quienes no tienen el beneficio

Para los vehículos no radicados en San Luis, así como para aquellos que sí están radicados en la provincia pero todavía no tramitaron la Tarjeta Sanluiseña, la tarifa será de $2.000 para automóviles y $800 para motocicletas.

La diferencia hace que contar con la tarjeta se convierta en un factor determinante para los conductores sanluiseños que utilizan con frecuencia las rutas y autopistas provinciales.

Qué obras se financian con el sistema de peajes

Según informó el Ente Control de Rutas, durante los últimos meses se destinaron aproximadamente $4.588 millones a obras y tareas de mantenimiento ya finalizadas.

Entre los trabajos realizados se encuentran reparación de losas, repavimentaciones, bacheo y demarcación de rutas provinciales.

A esa inversión se suman actualmente dos obras de reparación de puentes sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, con una inversión cercana a los $390 millones. De esta manera, el monto total informado asciende a unos $4.978 millones.

Desde el organismo señalaron que la actualización tiene como objetivo sostener el mantenimiento de la red vial y avanzar con las reparaciones pendientes, además de mejorar las condiciones de circulación para el tránsito particular, turístico y productivo.

Cómo obtener la Tarjeta Sanluiseña

El trámite para obtener la Tarjeta Sanluiseña es gratuito. Puede realizarse en cualquiera de las estaciones de peaje o en las oficinas del Ente Control de Rutas, ubicadas en la planta baja del edificio Norte de la Casa de Gobierno.

El titular del vehículo debe presentarse con DNI y tarjeta verde.

La nueva tarifa comenzará a aplicarse desde las 0 del sábado 3 de octubre en las distintas estaciones de peaje de la provincia.