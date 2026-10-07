Joaquín Levinton habló tras la difusión de los audios de la mujer que lo denunció

Joaquín Levinton volvió a referirse públicamente a la denuncia por presunto abuso sexual en su contra luego de que se difundieran una serie de audios enviados por la mujer que lo acusa, en los que se escuchan amenazas de muerte contra el cantante.

Los mensajes corresponden a 2023 y, según trascendió, Levinton los presentará ante la Justicia como parte de las pruebas con las que busca respaldar su versión de los hechos. En uno de los audios, la mujer asegura que lo mataría y menciona incluso que el músico podría terminar como John Lennon.

La difusión de las grabaciones se produjo en medio de una nueva denuncia presentada contra el líder de Turf. La mujer sostiene que mantuvo una relación con Levinton entre 2015 y 2020 y lo acusa de abuso sexual con acceso carnal, además de violencia física y psicológica. Esas acusaciones deberán ser investigadas judicialmente.

Levinton rechazó las acusaciones y sostuvo que desde hace años es víctima de hostigamiento por parte de la denunciante. También afirmó que cuenta con mensajes, llamadas y testigos que respaldarían su versión.

La situación tiene además un antecedente judicial. La mujer ya había realizado una presentación contra el músico en 2023, pero aquella causa fue archivada después de que no ratificara la denuncia ni avanzara con las medidas dispuestas. La Justicia confirmó posteriormente el archivo.

En las últimas horas también se conocieron otros fragmentos de una conversación telefónica entre ambos, registrada en 2023. Allí Levinton le pide que aclare que él no le había hecho daño, mientras ambos mantienen un intercambio sobre la denuncia y el conflicto que atravesaban en ese momento.

El cantante continúa con sus actividades profesionales y se presentó ante la Justicia para ponerse a disposición en el marco de la nueva investigación. La causa deberá determinar ahora las circunstancias de los hechos denunciados y evaluar las pruebas aportadas por ambas partes.