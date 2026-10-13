Rosario Central quiere que el Gigante de Arroyito sea sede del Mundial 2030

Rosario Central presentó al Gigante de Arroyito como candidato para albergar un partido del Mundial 2030. La institución difundió un video en sus redes sociales en el que combina imágenes de la historia futbolística de Rosario con las obras de infraestructura que se realizan en el estadio.

Bajo el lema “En el 78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo”, el Canalla busca posicionar a su cancha como una alternativa para recibir el encuentro que Argentina disputará en el marco de la Copa del Mundo del centenario. La propuesta también apunta a destacar la identidad futbolística de la ciudad y su vínculo con grandes figuras del deporte.

Cómo sería el Gigante de Arroyito para 2030

El proyecto de remodelación contempla ampliar la capacidad del estadio y modernizar distintos sectores. Entre los objetivos difundidos se encuentra alcanzar una capacidad de alrededor de 53.000 espectadores, con 42.000 lugares sentados, además de incorporar nuevos espacios y mejorar la circulación del público.

Las obras también prevén mejoras en los accesos peatonales y vehiculares, estacionamientos, sectores VIP y áreas de hospitalidad. Otra de las propuestas es sumar un acceso fluvial desde el río Paraná para facilitar la llegada de los espectadores.

Un estadio con historia mundialista

El Gigante de Arroyito ya fue una de las sedes del Mundial de Argentina 1978. En aquella edición recibió seis encuentros, incluidos los tres partidos que disputó la Selección argentina durante la segunda fase: la victoria ante Polonia, el empate frente a Brasil y la goleada contra Perú.

Con ese antecedente como respaldo, Rosario Central busca que su estadio vuelva a formar parte de una Copa del Mundo más de cinco décadas después. El video difundido por el club también recupera imágenes y referencias a figuras del fútbol argentino, como Lionel Messi, Ángel Di María y Diego Maradona.

La disputa por la sede argentina

El Mundial 2030 tendrá como anfitriones principales a España, Portugal y Marruecos. En Sudamérica, Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán partidos conmemorativos por los cien años de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930.

En ese contexto, Rosario Central busca competir por el encuentro que se jugará en territorio argentino. El estadio Monumental de River Plate aparece como uno de los principales candidatos, aunque la sede definitiva todavía no está confirmada. La presentación del Canalla constituye una postulación del club, pero no implica que el Gigante de Arroyito haya sido elegido oficialmente.