La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumuló un 23,6% en lo que va del año

La inflación de septiembre fue del 1,9%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato mostró una aceleración respecto de agosto, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un incremento del 1,7%.

Con este resultado, el aumento acumulado de los precios durante los primeros nueve meses del año alcanzó el 23,6%. En la comparación interanual, el índice llegó al 33,4%.

Qué rubros aumentaron más

La división que registró la mayor suba mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 3,1%. Le siguieron Educación, con el 3%, y Comunicación, con el 2,5%.

También se ubicaron por encima del promedio general Salud, con una suba del 2,4%, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó un 2%. Este último rubro tuvo una incidencia importante en el resultado mensual en la mayoría de las regiones del país.

En el otro extremo, Restaurantes y hoteles registró un incremento del 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado y Bebidas alcohólicas y tabaco aumentaron un 1,4% cada uno. Transporte, por su parte, subió un 1,5%.

La evolución de la inflación en 2026

El dato de septiembre interrumpió la desaceleración registrada en agosto y volvió a ubicar la inflación cerca del 2% mensual. Durante los meses anteriores, el índice había sido del 2,1% en julio y del 1,9% en junio.

Antes de la publicación oficial, las estimaciones privadas anticipaban una variación cercana al 2%, en un contexto marcado por los aumentos en alimentos, indumentaria y algunos servicios.

El nuevo informe del INDEC permite seguir la evolución del costo de vida en el país y medir el ritmo al que continúan aumentando los precios de bienes y servicios que consumen los hogares argentinos.