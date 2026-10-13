Julián Álvarez volvió a ser silbado por los hinchas del Atlético de Madrid en la Champions

Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de las críticas de los hinchas del Atlético de Madrid. El delantero argentino fue silbado durante el triunfo por 2-0 ante Manchester United, por la Champions League, en un nuevo episodio de tensión con los simpatizantes del equipo español.

El campeón del mundo fue titular en el encuentro disputado en el estadio Metropolitano y tuvo una oportunidad clara para marcar en el segundo tiempo, pero su remate se estrelló contra el palo. Sin embargo, no logró convertir y terminó siendo reemplazado a los 26 minutos de la segunda parte.

Cuando Diego Simeone decidió sacarlo para darle lugar a Ademola Lookman, una parte del público volvió a expresar su descontento. Aunque inicialmente se escucharon algunos aplausos, los silbidos se hicieron evidentes cuando la voz del estadio anunció el nombre del argentino. La ovación estaba dirigida principalmente a Álex Baena, quien también dejó el campo de juego.

El malestar de los hinchas se remonta al último mercado de pases, cuando Álvarez manifestó su intención de salir del Atlético de Madrid para buscar un nuevo destino, con el Barcelona como uno de los clubes vinculados a su posible llegada. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el delantero permaneció en el conjunto dirigido por Simeone.

Desde entonces, el futbolista recibió muestras de reprobación en distintas apariciones. En agosto, durante su regreso a la actividad con el equipo madrileño, ya había sido silbado por los simpatizantes, tanto antes del partido como durante su participación en el encuentro frente al Villarreal.

Pese a la continuidad de los cuestionamientos, Simeone volvió a respaldarlo al incluirlo entre los titulares para el compromiso por la Champions. La decisión refleja la confianza deportiva del entrenador en un jugador que considera importante para los objetivos del equipo.

A la tensión con el público se suma la falta de efectividad frente al arco. Álvarez todavía no pudo convertir en la temporada con el Atlético de Madrid y su último gol con la camiseta rojiblanca fue el 29 de abril, en el empate frente al Arsenal por las semifinales de la Champions League.

Ante Manchester United, el argentino mostró algunas dificultades para encontrar precisión en sus intervenciones, aunque estuvo cerca de cortar la sequía con un remate que dio en el palo. También recibió silbidos después de algunos pases imprecisos, en un clima que evidenció la impaciencia de los hinchas.

La victoria por 2-0 le permitió al Atlético sumar sus primeros puntos en la actual fase de liga de la Champions League y ubicarse en zona de clasificación a los 16avos de final. Sin embargo, el resultado no alcanzó para despejar las dudas alrededor de Álvarez, cuya situación sigue siendo uno de los focos de atención en el equipo de Simeone.

El desafío del delantero argentino será recuperar su mejor versión futbolística y volver a convertir para intentar cambiar la relación con una hinchada que, por ahora, sigue haciéndole sentir su descontento.