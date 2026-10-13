Boca cayó ante Vasco en la Bombonera y quedó obligado a remontar en Brasil

Boca sufrió un duro golpe en la Bombonera. El equipo argentino perdió 1-0 ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y quedó obligado a ganar en Brasil para mantener vivo el sueño de llegar a la final. Pese a jugar buena parte del segundo tiempo con un hombre más, no consiguió romper la resistencia del conjunto brasileño.

El único gol del encuentro llegó a los 25 minutos de la primera etapa. Tras una desatención defensiva de Boca, Andrés Gómez envió un centro desde la derecha y Adson anticipó a la defensa para conectar de cabeza y vencer al arquero Agustín Marchesín.

El tanto premió el buen comienzo de Vasco, que encontró espacios y complicó a un Xeneize impreciso, con dificultades para controlar el partido y generar situaciones claras. Boca no logró imponer las condiciones en su cancha y se fue al descanso con la obligación de cambiar la imagen.

El panorama pareció abrirse para el conjunto argentino a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando Andrés Gómez fue expulsado por doble amonestación tras ponerle la mano encima al árbitro chileno Piero Maza, en una decisión polémica del colegiado. Vasco quedó con diez jugadores y debió replegarse para defender la ventaja.

Boca adelantó sus líneas y buscó el empate con mayor insistencia. Santiago Ascacíbar tuvo una de las oportunidades más claras con un remate desde afuera del área que dio en el travesaño. Sin embargo, la presión no se tradujo en un gol y el equipo brasileño resistió hasta el final.

La falta de precisión volvió a ser un problema para el Xeneize, que no encontró los caminos para superar el bloque defensivo rival. Con un jugador más durante más de media hora, no pudo capitalizar la ventaja y terminó la noche con una derrota que complica sus aspiraciones continentales.

La revancha, en el Maracaná

Boca tendrá una semana para preparar el partido decisivo. La revancha se disputará el martes 20 de octubre, a las 21:30, probablemente en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde el equipo argentino necesitará revertir la diferencia para avanzar a la final.

El resultado de la ida obliga al conjunto de Arruabarrena a ganar en territorio brasileño. Una victoria por un gol llevaría la definición a los penales, mientras que un triunfo por una diferencia mayor le daría la clasificación directa.

La caída también deja interrogantes sobre el funcionamiento de Boca en una instancia decisiva y la importancia de Leandro Paredes en el mediocampo, que esta noche no fluyó. El volante argentino está casi descartado para la vuelta, al lidiar con el desgarro en su isquiotibial.

El equipo no pudo hacerse fuerte como local, recibió un gol por una desatención defensiva y no encontró respuestas ante un rival que terminó resistiendo con diez futbolistas. La serie sigue abierta, pero Vasco se llevó una ventaja importante. Boca deberá mostrar otra versión en Río de Janeiro si pretende alcanzar la final de la Copa Sudamericana.