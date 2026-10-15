Paul Aron podría perder su licencia de conducir por incumplir siete citaciones en Estonia

Paul Aron, piloto de reserva de Alpine en la Fórmula 1, enfrenta una situación tan particular como inesperada en Estonia: podría quedarse temporalmente sin su licencia de conducir por haber faltado reiteradamente a exámenes médicos relacionados con el servicio militar obligatorio.

El estonio de 22 años, que integra la estructura de la escudería junto a Franco Colapinto y Pierre Gasly, acumuló siete citaciones y recordatorios incumplidos durante los últimos dos años, según informaron medios de su país.

Por esas ausencias ya recibió sanciones por un total de 1.940 euros, que fueron abonadas. Sin embargo, el pago no lo liberó de la obligación de presentarse ante la comisión médica.

Ante los reiterados incumplimientos, la Autoridad de Recursos de Defensa de Estonia recurrió a la Justicia y pidió la suspensión temporal de su permiso para conducir.

Tiene plazo hasta el 13 de noviembre

Aron apeló la medida a través de su defensa, que cuestionó su proporcionalidad debido a las obligaciones internacionales del piloto como deportista de alto rendimiento.

El planteo no prosperó y la Justicia mantuvo la decisión. Ahora tiene hasta el 13 de noviembre para presentarse al examen médico y evitar la suspensión de su licencia. Su abogado aseguró que buscará cumplir con la convocatoria antes del vencimiento.

La evaluación no implica que vaya a incorporarse inmediatamente a las Fuerzas Armadas. Su objetivo es determinar si se encuentra físicamente apto para cumplir con el servicio militar obligatorio que establece la legislación estonia.

En Estonia, esa obligación alcanza a los ciudadanos varones dentro del rango de edad previsto por la normativa, incluso cuando desarrollan actividades profesionales fuera del país.

No pone en riesgo su lugar en la Fórmula 1

La particularidad del caso es que una eventual suspensión de su carnet para manejar en la vía pública no le impediría conducir un Fórmula 1.

Las licencias deportivas internacionales están reguladas por la FIA mediante un sistema independiente de las habilitaciones nacionales para conducir vehículos particulares.

Aron continúa oficialmente como piloto de pruebas y reserva de Alpine durante la temporada 2026, detrás de los titulares Pierre Gasly y Franco Colapinto. La propia Fórmula 1 y la escudería mantienen al estonio dentro de la estructura deportiva del equipo.

Durante esta temporada ya participó de sesiones de entrenamientos libres y acumuló experiencia con monoplazas de Alpine y Audi. En septiembre, por ejemplo, volvió a subirse al A526 durante la primera práctica del Gran Premio de Italia.

El episodio, por lo tanto, no amenaza por ahora su carrera dentro de Alpine. Pero sí dejó al joven piloto frente a una situación poco habitual: puede manejar uno de los autos más rápidos del mundo y, al mismo tiempo, corre el riesgo de quedarse sin permiso para conducir por las calles de Estonia.

Todo dependerá ahora de que cumpla con el examen médico antes del 13 de noviembre. Si lo hace, podrá regularizar su situación; de lo contrario, la Justicia estonia podrá avanzar con la suspensión temporal de su licencia.