Boca goleó 3-0 a Unión con un doblete de Flores y estiró su gran momento

Boca volvió a festejar en la Bombonera. El Xeneize derrotó 3-0 a Unión de Santa Fe por la undécima fecha del Torneo Clausura y prolongó su buen presente, en una noche que tuvo como gran protagonista a Leonel Flores.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena tomó la iniciativa desde el comienzo y encontró la ventaja a los 22 minutos. Leandro Paredes ejecutó un tiro libre y Lautaro Di Lollo apareció de cabeza para marcar el 1-0.

Boca mantuvo el control durante buena parte del encuentro, aunque Unión logró sostenerse en partido. La diferencia recién comenzó a ampliarse sobre el tramo final, cuando apareció Flores.

El delantero, que había debutado con la Selección argentina apenas unos días antes, ingresó en el complemento y tuvo una noche soñada. A los 79 minutos recibió en el segundo palo y definió para establecer el 2-0, en su primer gol en La Bombonera.

Pero había más. En el tiempo de descuento, Flores volvió a aparecer, enganchó hacia su derecha y sacó una definición precisa para sellar el 3-0 definitivo y completar su doblete.

Con la victoria, Boca extendió su invicto a 16 partidos y volvió a sumar tres puntos importantes tanto en la Zona A del Clausura como en la tabla anual.

El próximo compromiso del Xeneize será ante Instituto en Alta Córdoba, mientras que Unión buscará recuperarse cuando reciba a Defensa y Justicia.