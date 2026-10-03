Brasil va a las urnas con Lula y Flávio Bolsonaro como protagonistas de una elección clave

Brasil volverá a las urnas este domingo 4 de octubre para elegir a su próximo presidente, en una elección que también definirá la composición del Congreso y las autoridades de los estados. Luiz Inácio Lula da Silva buscará un nuevo mandato, mientras que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se presenta como uno de sus principales competidores.

La primera vuelta tendrá lugar entre las 8 y las 17, según el horario de Brasilia. Más de 155 millones de electores están habilitados para participar de los comicios, en los que se elegirán presidente y vicepresidente, 27 gobernadores, 54 senadores y diputados federales, estaduales y distritales.

Para acceder directamente a la Presidencia, una fórmula necesita obtener más del 50% de los votos válidos, sin contabilizar los votos en blanco y nulos. Si ningún candidato alcanza ese porcentaje, los dos más votados pasarán a una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.

El actual presidente, Lula da Silva, competirá por un nuevo período al frente del Partido de los Trabajadores (PT), acompañado nuevamente por el actual vicepresidente Geraldo Alckmin. El dirigente de 80 años afrontará así su séptima elección presidencial.

Su campaña puso entre sus principales ejes la continuidad de programas sociales, la protección de la Amazonia y las políticas económicas desarrolladas durante su actual administración. Al mismo tiempo, el oficialismo llega a la elección con cuestionamientos sobre el costo de vida, la seguridad y los niveles de aprobación del Gobierno.

Del otro lado aparece Flávio Bolsonaro, senador por el Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. A los 45 años, afronta su primera elección presidencial y busca mantener la presencia de su familia en la política nacional después del gobierno de su padre entre 2019 y 2022.

Su campaña puso especial énfasis en la seguridad pública y en una política más dura contra el crimen organizado. También reivindica parte del legado político de su padre, en un escenario en el que la figura del expresidente continúa teniendo influencia entre una parte importante del electorado.

Jair Bolsonaro, en tanto, no participa de la elección presidencial. El expresidente fue condenado por la Justicia brasileña por su participación en una trama vinculada a un intento de golpe de Estado y se encuentra impedido de competir electoralmente.

Aunque la disputa política está concentrada principalmente en Lula y Flávio Bolsonaro, son 12 las fórmulas habilitadas para competir por la Presidencia en esta primera vuelta. Entre ellas también aparecen Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, Augusto Cury, Rui Costa Pimenta, Hertz Dias, Edmilson Costa, Samara Martins, Wilson Grassi y Clariana Barão.

El Tribunal Superior Electoral rechazó el registro de la candidatura de Pablo Marçal, quien había intentado competir por el PRTB. La Justicia Electoral determinó que no cumplía con los requisitos de afiliación partidaria establecidos para la elección.

Los últimos sondeos publicados antes de la veda electoral muestran a Lula y Flávio Bolsonaro concentrando la mayor parte de la intención de voto, aunque las cifras varían según la consultora y la metodología utilizada.

Una encuesta de CNT/MDA publicada este sábado ubicó a Lula con el 43,1% de intención de voto y a Flávio Bolsonaro con el 38%. Más atrás aparecieron Augusto Cury, con 3,2%; Ronaldo Caiado, con 3%; y Renan Santos, con 1,5%.

Los porcentajes corresponden a intención de voto y no representan el resultado electoral. Además, si ninguno de los candidatos supera la mitad de los votos válidos, la elección presidencial continuará en una segunda vuelta entre los dos postulantes más votados.

Una elección que también define el Congreso

La jornada no se limitará a la elección presidencial. Los brasileños deberán realizar seis elecciones en la urna electrónica, en este orden: diputado federal, diputado estadual o distrital, dos senadores, gobernador y presidente.

La renovación legislativa tendrá particular importancia para el próximo gobierno, ya que la composición del Congreso será determinante para la aprobación de leyes y la implementación de las principales medidas de la futura administración.

Además, se elegirán los gobernadores de los 27 estados y del Distrito Federal. En aquellos estados donde ningún candidato supere el 50% de los votos válidos, también habrá segunda vuelta el 25 de octubre.

Así, Brasil afrontará este domingo una jornada electoral de alcance nacional que definirá mucho más que la sucesión presidencial. El resultado de la primera vuelta establecerá quiénes continuarán en carrera por el Palacio del Planalto y también determinará parte del escenario político con el que deberá convivir el próximo gobierno durante los siguientes cuatro años.