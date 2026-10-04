San Luis apuesta al campo con incentivos, caminos rurales y mayor seguridad

El gobernador Claudio Poggi destacó durante la apertura de la 95ª Expo Rural de Villa Mercedes las políticas que la Provincia implementó para fortalecer al sector agropecuario y mejorar las condiciones de producción. Entre ellas mencionó el Régimen Integral de Promoción al Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), los Consorcios Camineros y la Policía Rural.

El planteo del Gobierno provincial apunta a que estas medidas, junto con las inversiones en infraestructura y servicios, contribuyan a mejorar la competitividad del campo y generen condiciones para ampliar la actividad productiva.

Incentivos para nuevas inversiones

Poggi puso especial énfasis en el RIPEE, un régimen que busca estimular nuevas inversiones mediante beneficios impositivos. Según explicó, el programa contempla una exención de impuestos provinciales durante 15 años y alcanza a distintas actividades económicas, no solamente a la producción ganadera.

El esquema incluye al agro, la agroindustria, el turismo, la minería, la apicultura, la fruticultura y la industria de base tecnológica, entre otros sectores.

En el caso del campo, el Gobernador señaló que pueden considerarse inversiones desde la compra de animales y la retención de vientres hasta la construcción de aguadas, alambrados o viviendas para trabajadores rurales. Esas inversiones pueden acceder a beneficios sobre impuestos como Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patentes y Sellos.

Un nuevo esquema para los caminos rurales

Otro de los ejes mencionados fueron los Consorcios Camineros, cuyo objetivo es mantener y mejorar la red vial provincial no pavimentada.

El régimen contempla 17 circuitos que abarcan unos 4.461 kilómetros de caminos de tierra. Los consorcios estarán conformados como asociaciones sin fines de lucro y podrán integrarse por productores, propietarios y vecinos interesados en participar del mantenimiento.

El financiamiento se realizará con un fondo equivalente a la totalidad de lo recaudado mediante el Documento Provincial (DO.PRO) y el 50% del Impuesto Inmobiliario Rural. La Provincia, además, aportará el equipamiento inicial para que cada consorcio pueda comenzar a trabajar.

Desde el Gobierno remarcaron que el nuevo sistema no implica una sobretasa vial ni un incremento de los impuestos que actualmente abonan los productores.

Seguridad rural como otro eje

Poggi también destacó la creación de la Policía Rural, una división especializada que depende del Ministerio de Seguridad y que fue diseñada para atender las particularidades de las zonas productivas.

Según detalló, la fuerza pasó de contar con tres camionetas al inicio de la gestión a disponer actualmente de 19 vehículos destinados a las tareas de patrullaje rural.

El Gobernador reconoció que todavía existen aspectos por mejorar y planteó como objetivo avanzar en la conformación de fiscalías rurales para completar el circuito de prevención, investigación y respuesta judicial frente a los delitos cometidos en zonas productivas.

La agenda productiva en la Expo Rural

Las definiciones fueron realizadas durante la inauguración de la 95ª Expo Rural de Villa Mercedes, organizada por la Sociedad Rural Río V, donde también se destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

El presidente de la entidad, Daniel Casella, valoró la creación de la Policía Rural y el avance hacia los Consorcios Camineros, mientras que el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo, remarcó que la seguridad y las vías de comunicación son condiciones fundamentales para el desarrollo de la actividad agropecuaria.

Con estas medidas, el Gobierno provincial busca consolidar una agenda productiva que combine incentivos a la inversión, infraestructura rural y seguridad como herramientas para mejorar las condiciones en las que se desarrolla el campo en San Luis.