Qué es la peste neumónica y cómo se transmite ante la alerta en Rusia

La muerte de una técnica de 28 años que trabajaba en un instituto especializado en enfermedades infecciosas de Siberia encendió una alerta sanitaria en Rusia ante la posibilidad de que haya estado expuesta a Yersinia pestis, la bacteria que provoca la peste. Sin embargo, las autoridades sanitarias todavía no confirmaron que la mujer haya muerto por peste neumónica ni que exista transmisión entre personas.

El caso generó medidas de prevención en la región de Irkutsk, donde fueron identificadas y controladas las personas que tuvieron contacto con la trabajadora. Varios hospitales también quedaron sujetos a restricciones sanitarias mientras continúa la investigación.

Qué es la peste neumónica

La peste es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Yersinia pestis, que suele circular entre pequeños mamíferos y las pulgas que los parasitan. Existen distintas formas de la enfermedad y la neumónica es considerada por la Organización Mundial de la Salud como la variante más grave y virulenta.

Puede presentarse como consecuencia de una infección que comenzó en otra parte del organismo y llegó a los pulmones, o como una infección primaria cuando la bacteria es inhalada directamente.

La particularidad de la forma neumónica es que puede transmitirse entre personas a través de las gotículas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Por eso, a diferencia de la peste bubónica, puede generar cadenas de transmisión entre seres humanos.

Cómo se transmite

La vía más habitual de transmisión de la peste es la picadura de una pulga infectada. También puede producirse por contacto directo con tejidos o líquidos corporales de animales infectados.

En determinadas circunstancias, la bacteria puede ingresar al organismo a través de alimentos contaminados, mientras que en la peste neumónica el contagio puede producirse por la inhalación de gotículas respiratorias provenientes de una persona infectada.

La peste bubónica, que es la forma más frecuente, rara vez se transmite directamente entre personas. En cambio, la peste neumónica requiere un seguimiento especialmente estricto debido a su capacidad de propagación respiratoria.

Cuáles son los síntomas

Los primeros síntomas pueden incluir fiebre de aparición repentina, escalofríos, dolor de cabeza y dolores corporales, debilidad, náuseas y vómitos.

Cuando la infección compromete los pulmones pueden aparecer tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho y producción de mucosidad que puede contener sangre. La enfermedad puede avanzar rápidamente si no se inicia el tratamiento adecuado.

La OMS señala que la peste neumónica puede ser mortal si no se diagnostica y trata rápidamente, pero también destaca que los antibióticos son eficaces cuando se administran de manera temprana.

Qué se sabe del caso en Rusia

La trabajadora fallecida se desempeñaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk. Una de las hipótesis que circuló apunta a una eventual exposición accidental durante su actividad en el laboratorio, incluso por la posible rotura de un tubo que habría contenido material con Yersinia pestis. Esa versión, sin embargo, no fue confirmada oficialmente.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, describió el cuadro como una neumonía de origen desconocido y afirmó que los análisis realizados hasta el momento no habían encontrado microorganismos vinculados con la actividad profesional de la trabajadora.

Las autoridades rusas mantienen bajo vigilancia a los contactos de la mujer y continúan realizando pruebas para determinar cuál fue la causa de su enfermedad y si existe algún riesgo de transmisión. Hasta ahora, no se confirmó un brote de peste neumónica.