Hallaron muerta a una mujer y detuvieron a su pareja escondido bajo una cama

Una mujer de 36 años fue encontrada muerta este lunes en su vivienda del paraje La Cañada, en la localidad tucumana de Graneros. Horas después del hallazgo, la Policía detuvo a su pareja, a quien encontró escondido debajo de una cama y con manchas de sangre.

La víctima fue identificada como Yudith Nazarena Jerez. El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial de Concepción, subrogada por el fiscal Carlos Sale, que inició una serie de medidas para establecer las circunstancias de la muerte.

La investigación comenzó cerca de las 12.15, cuando el hermano de Jerez se presentó en la comisaría de Graneros y alertó que había encontrado a su hermana sin vida dentro de la casa.

Los efectivos se trasladaron hasta el domicilio y solicitaron la intervención de personal médico. Una ambulancia constató que la mujer ya no presentaba signos vitales y, a partir de ese momento, se preservó la escena para permitir el trabajo de los investigadores.

Durante el procedimiento, los policías encontraron en el inmueble a Pablo Salvador Pitali, pareja de la víctima. Según la información incorporada a la causa, el hombre estaba escondido debajo de una cama y presentaba manchas de sangre en el cuerpo.

Pitali quedó aprehendido mientras avanzan las pericias y otras medidas ordenadas por la Fiscalía. Los investigadores aclararon que su detención no significa, por el momento, que haya sido acusado formalmente por la muerte de Jerez.

Quién era Yudith Nazarena Jerez

Jerez tenía 36 años y mantenía desde hacía aproximadamente 15 años una relación con Pitali. La pareja tenía una hija de 10 años, que al momento del hecho se encontraba en la escuela.

Según información publicada por medios tucumanos, ambos trabajaban en una carnicería que funcionaba en el mismo inmueble donde posteriormente fue encontrada la mujer.

Uno de los puntos centrales de la investigación será reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a la llegada del hermano de la víctima. También se realizarán pericias sobre las manchas de sangre encontradas tanto dentro de la vivienda como en el cuerpo y la ropa del hombre detenido.

Hasta el momento no trascendieron denuncias previas realizadas por Jerez contra su pareja por hechos de violencia de género. Vecinos de la zona también señalaron que no habían advertido anteriormente episodios de violencia entre ambos.

La autopsia y las pericias criminalísticas serán ahora determinantes para establecer la causa de la muerte, reconstruir la secuencia de los hechos y definir la situación procesal de Pitali.