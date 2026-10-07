Dos prófugos capturados y diez detenidos en el operativo por la despedida de Messi

El operativo de seguridad montado alrededor del estadio Monumental por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó dos prófugos capturados, diez personas detenidas y 296 actas contravencionales.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad y se desplegó mediante tres anillos de control, con participación de la Dirección de Eventos Masivos y del Comité de Seguridad en el Fútbol porteño.

Uno de los hombres capturados tenía un pedido vigente por una causa de robo. En el caso intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, a cargo de Vilma Palmaghini, que dispuso su inmediata detención y traslado.

El segundo prófugo era buscado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Mar del Plata en el marco de una causa vinculada con la comercialización de drogas.

Durante los controles también se labraron 296 actas, de las cuales 104 correspondieron a personas que intentaron ingresar al estadio sin entradas y otras 14 a casos alcanzados por el derecho de admisión.

Un detenido por reventa de entradas

Entre las diez detenciones registradas durante el operativo hubo un caso vinculado con la reventa de tickets.

Según informó la Policía, los agentes advirtieron que un hombre acompañaba a una pareja y les señalaba por dónde podían ingresar al Monumental. Al ser interceptados, los compradores manifestaron que habían acordado pagarle $980.000 una vez que consiguieran entrar al estadio.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8, a cargo de Maximiliano Vence, ordenó labrar las actuaciones correspondientes y secuestrar el dinero involucrado.

También fueron detenidos tres hombres de 51, 27 y 18 años en la plazoleta Udaondo, ubicada a unos 200 metros del estadio. Los efectivos habían recibido información sobre la presencia de arrebatadores y pungas en ese sector.

Tras observar sus movimientos, los policías los identificaron. Uno de ellos llevaba una faja en la que tenía ocultos documentos, tarjetas de crédito y débito y una credencial del Poder Judicial pertenecientes a una de las víctimas.

El resto de las detenciones estuvo relacionado con episodios de resistencia y atentado contra la autoridad, falsificación de documentos, robo y tentativa de robo. En las distintas causas intervinieron el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez y la UFLA Norte.

Un allanamiento y casi $10 millones secuestrados

El operativo contra la reventa había comenzado antes del partido.

La investigación se inició de oficio el 29 de septiembre, luego de detectarse publicaciones en redes sociales que ofrecían entradas con sobreprecios de hasta un 800%, una vez agotadas las localidades disponibles en la plataforma oficial.

En ese marco, la Policía de la Ciudad allanó una vivienda de Vicente López. Durante el procedimiento fue demorada una mujer y se secuestraron una notebook, un teléfono celular, nueve entradas —siete para Belgrano Baja y dos para la platea Sívori Alta—, una máquina contadora de billetes, $9.850.000 y US$56.300 en efectivo.

El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8.

El balance del operativo reflejó no solo el fuerte dispositivo montado alrededor del Monumental, sino también el foco puesto sobre la reventa y los delitos oportunistas que suelen concentrarse en partidos de convocatoria masiva.