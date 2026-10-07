María Caillava declaró por primera vez en el caso Loan y negó las acusaciones

María Victoria Caillava, una de las siete personas detenidas en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró este miércoles por primera vez ante el tribunal y aseguró que la investigación y las acusaciones en su contra la afectaron “muchísimo”.

La ex funcionaria municipal está imputada en la causa que investiga la presunta sustracción y ocultamiento del niño desaparecido en Corrientes. Durante su exposición, buscó reconstruir lo ocurrido durante el almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina y también defendió su historia personal.

Caillava explicó que el 12 de junio de 2024 recibió una invitación de Laudelina Peña para participar del encuentro familiar previsto para el día siguiente. Según su relato, llegó a la vivienda el 13 de junio alrededor de las 12.10.

Frente a los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, enumeró quiénes estaban presentes y recordó incluso la ropa que llevaba Loan: una remera negra con la palabra “Messi” en rosado, un pantalón y una gorra celeste con una tira roja.

También describió cómo se distribuyeron los adultos y los niños durante el almuerzo. Señaló que Loan fue el único menor que se sentó en la mesa de los mayores y sostuvo que el encuentro transcurrió con normalidad.

Según su versión, el almuerzo terminó cerca de las 13.40. Algunas de las mujeres comenzaron a lavar los platos mientras los chicos permanecían en los alrededores de la vivienda.

Caillava recordó que los menores fueron hacia el fondo del terreno junto con Antonio Bernardino Benítez y que, en determinado momento, dejó de verlos.

La declaración resulta relevante porque la Justicia intenta reconstruir con precisión los movimientos de cada uno de los presentes durante las horas previas y posteriores a la desaparición de Loan.

“Todo esto me afectó muchísimo”

Durante su exposición, Caillava también hizo una extensa defensa personal y aseguró que las acusaciones dañaron su nombre y el de su familia.

“Quiero que me conozcan a mí como persona. Siento que este es el lugar, ya que se han dicho muchas cosas y ensuciado mi apellido”, expresó ante los magistrados.

La imputada repasó su infancia en Gobernador Martínez y contó que creció en una familia rural dedicada al cultivo de tabaco, en condiciones humildes.

También remarcó que conoce desde hace años a integrantes de la familia de Loan y aseguró que nunca tuvo problemas vinculados con menores.

“Todo esto me afectó muchísimo”, sostuvo.

Caillava insistió en que durante toda su vida trabajó y construyó su patrimonio a partir de su esfuerzo. En otro tramo de su declaración afirmó que sabe realizar tareas rurales y hasta manejar maquinaria agrícola, como parte de su intento por explicar su trayectoria y su vínculo con la zona.

La ex funcionaria es la cuarta imputada que declara en el proceso, después del ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez.

Su testimonio será ahora contrastado con las restantes declaraciones, las pericias y los demás elementos incorporados al expediente. El objetivo del tribunal sigue siendo reconstruir qué ocurrió aquel 13 de junio de 2024 y determinar las responsabilidades penales en uno de los casos judiciales de mayor repercusión de los últimos años.