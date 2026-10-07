Messi y Cristiano Ronaldo, dos despedidas opuestas según un diario inglés

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y el conflicto que protagoniza Cristiano Ronaldo con Portugal quedaron enfrentados en una comparación publicada por el diario británico The Telegraph, que analizó las diferentes maneras en que ambos futbolistas atraviesan el tramo final de sus respectivas carreras internacionales.

El artículo, firmado por el periodista Thom Gibbs, tomó como punto de partida dos escenas recientes. Por un lado, la noche de homenaje que Messi vivió en el Monumental durante el amistoso que Argentina disputó frente a Benín. Por otro, la decisión de Ronaldo de abandonar la concentración de Portugal después de quedar como suplente en el partido ante Dinamarca.

La emoción de Messi en el Monumental

El diario inglés destacó el carácter emotivo del homenaje al capitán argentino, quien estuvo acompañado por su familia y recibió el reconocimiento de los hinchas después de 21 años defendiendo la camiseta de la Selección.

Messi se mostró emocionado durante distintos momentos de la jornada, desde el trayecto hacia el estadio hasta el himno y el desarrollo del partido. Sus tres hijos participaron de la ceremonia previa, mientras que su esposa y su madre estuvieron presentes en las tribunas.

Dentro de la cancha, además, tuvo una actuación destacada: Argentina se impuso 3-0 ante Benín y Messi participó en dos de los goles y convirtió un penal.

Para The Telegraph, la escena representó un cierre cargado de emoción después de una extensa trayectoria con la Selección, marcada primero por las frustraciones y posteriormente por la conquista de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y otra Copa América en 2024.

El conflicto de Cristiano Ronaldo

La situación de Ronaldo fue presentada desde otro lugar. El delantero portugués abandonó la concentración de su seleccionado luego de quedar como suplente ante Dinamarca, en medio de un conflicto con el entrenador Jorge Jesus.

El futbolista explicó posteriormente que el técnico le había prometido que tendría al menos 30 minutos de participación, algo que finalmente no ocurrió. Ronaldo reconoció que su decisión de marcharse fue impulsiva y pidió disculpas tanto a sus compañeros como a los aficionados portugueses.

En su extenso comunicado también sostuvo que nunca había interferido en decisiones técnicas y que consideró que su presencia podía perjudicar al grupo después de lo sucedido.

El contraste que planteó The Telegraph

A partir de estas dos situaciones, Gibbs estableció un contraste entre las imágenes proyectadas por ambos futbolistas. El análisis presentó a Messi atravesando su despedida con serenidad y una fuerte carga emocional, mientras que describió la actitud de Ronaldo como una reacción marcada por el enojo y el conflicto personal.

El diario también recordó que hace una década la comparación entre ambos podía presentar otro escenario. En 2016, Ronaldo había conseguido la Eurocopa con Portugal, mientras Messi todavía no había logrado un título con la Selección Argentina.

El recorrido posterior modificó aquella discusión. Argentina consiguió tres grandes títulos internacionales entre 2021 y 2024 y Messi pasó a despedirse de la Selección después de una etapa en la que se consolidó como uno de los principales protagonistas de la historia del equipo nacional.

La comparación no quedó limitada a The Telegraph. Otros medios internacionales también repararon en el contraste entre las últimas apariciones de ambos referentes. The Guardian, por ejemplo, describió las dos situaciones como uno de los contrastes más marcados del cierre de las carreras de dos figuras centrales del fútbol moderno.

Más allá de las interpretaciones de los medios, las dos escenas volvieron a poner en primer plano una rivalidad futbolística que atravesó más de una década y que ahora suma un nuevo capítulo en el tramo final de las carreras internacionales de Messi y Ronaldo.