San Luis tendrá un fin de semana largo inestable, con lluvias y máximas de 20°C

El fin de semana largo llegará a San Luis con tiempo inestable, cielo mayormente cubierto y probabilidad de precipitaciones, según el pronóstico difundido por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).

Las condiciones comenzarán este viernes con una jornada fresca a templada. Durante la madrugada y la mañana se esperan precipitaciones y lloviznas aisladas en distintos puntos de la provincia, además de posibles neblinas y bancos de niebla.

Hacia la tarde, el tiempo comenzará a mejorar de manera paulatina, con una disminución de la nubosidad y apertura de algunos claros desde el oeste hacia el este.

Las temperaturas mínimas rondarán los 8°C, con los registros más bajos hacia la noche, mientras que las máximas promediarán los 15°C.

El viento soplará principalmente del sudeste, con velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora y algunas ráfagas más intensas en la región central.

El sábado habrá una mejora, pero seguirá la posibilidad de lloviznas

El sábado ofrecerá una pausa parcial en la inestabilidad y un leve aumento de las temperaturas.

El cielo permanecerá parcialmente nublado y existirá una baja probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas.

Las mínimas se ubicarán alrededor de los 7°C y las máximas alcanzarán los 18°C en promedio provincial. El viento continuará predominando desde el cuadrante sudeste.

Será, en principio, la jornada con mejores condiciones dentro del fin de semana largo, aunque la nubosidad seguirá presente.

El domingo vuelven las lluvias y tormentas

Las condiciones volverán a desmejorar el domingo.

La REM anticipó una jornada inestable y mayormente nublada, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en distintos sectores de San Luis.

Las temperaturas oscilarán entre los 9°C y los 20°C, mientras que el viento soplará desde el sector este.

La combinación de humedad, abundante nubosidad y posibles precipitaciones marcará buena parte de la jornada.

Cómo estará el tiempo durante el feriado del lunes

El lunes 12 de octubre continuará la inestabilidad, aunque por el momento el pronóstico no anticipa un cambio importante en las temperaturas.

El cielo estará entre parcialmente nublado y nublado, con una mínima promedio de 10°C y una máxima de 19°C.

El viento cambiará nuevamente de dirección y llegará desde el noreste.

De esta manera, el fin de semana largo tendrá pocas horas de cielo despejado y temperaturas moderadas, sin jornadas que superen los 20°C. El sábado aparece como el día con mejores perspectivas, mientras que el domingo concentrará las mayores probabilidades de lluvias y tormentas.