El Gobierno aprobó el RIGI para Los Toldos con una inversión de US$6.432 millones

El Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Los Toldos II Este, impulsado por Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con una inversión total prevista de US$6.432 millones.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1771/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo y publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El proyecto fue incorporado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo dentro del sector de petróleo y gas y tendrá como eje el desarrollo integral de Los Toldos II Este, una de las áreas de expansión de Vaca Muerta.

La fecha formal de adhesión al régimen quedó establecida para el 9 de septiembre de 2026.

Un desarrollo con 380 nuevos pozos

Los Toldos II Este abarca unos 78 kilómetros cuadrados en el departamento Pehuenches, en la provincia de Neuquén.

El plan contempla la perforación y explotación de 380 nuevos pozos horizontales, además de la infraestructura necesaria para tratar, transportar y comercializar el petróleo y el gas obtenidos en el área.

También se proyecta una planta central con capacidad para procesar hasta 70.000 barriles de petróleo por día y 3,6 millones de metros cúbicos de gas natural diarios.

El desarrollo incluirá además oleoductos, gasoductos, instalaciones eléctricas y sistemas destinados a la provisión, recolección y reinyección de agua.

Tres etapas de inversión hasta 2054

El desembolso previsto se dividirá en tres grandes fases.

La primera etapa, comprendida entre noviembre de 2024 y febrero de 2027, contempla una inversión estimada en US$1.635 millones. Incluye obras de infraestructura y transporte, además del desarrollo de 16 pozos.

La segunda fase se extenderá desde marzo de 2027 hasta junio de 2029 y demandará otros US$1.268 millones. Durante ese período está prevista la ampliación de la planta de tratamiento y la perforación de 91 pozos adicionales.

El tramo de mayor extensión comenzará en julio de 2029 y llegará hasta 2054. Para esa etapa se proyectan US$3.529 millones, destinados principalmente a los 273 pozos restantes y a las instalaciones necesarias para completar el desarrollo.

En total, las tres fases contemplan los 380 pozos y una inversión acumulada de US$6.432 millones.

Las condiciones que deberá cumplir el proyecto

Economía estableció el 31 de agosto de 2027 como fecha límite para cumplir con la inversión mínima correspondiente a esta categoría del RIGI, fijada en US$2.000 millones.

Además, durante el primer y segundo año desde la notificación de la resolución, el proyecto deberá acreditar inversiones en activos computables equivalentes como mínimo al 20% de ese monto.

La resolución también aprobó el listado de bienes que podrán ingresar al país bajo las franquicias previstas por el régimen.

A su vez, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá aplicar los incentivos tributarios y aduaneros correspondientes, mientras que el Banco Central tendrá a su cargo la implementación de los beneficios cambiarios.

La Secretaría de Energía será responsable de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas.

Con una inversión que supera los US$6.400 millones y un horizonte de desarrollo que se extiende hasta 2054, Los Toldos II Este se incorpora así al esquema de grandes proyectos promovidos por el RIGI y refuerza la expansión de la producción de petróleo y gas en el norte de Vaca Muerta.