El Gobierno mantiene el operativo para la visita del Papa, pero no descarta reprogramar el viaje

El Gobierno nacional mantiene en marcha el operativo para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque reconoce que el cronograma podría modificarse según la evolución de su estado de salud. La confirmación de que el pontífice fue operado por un tumor canceroso en el pulmón aumentó la incertidumbre sobre la gira, pero hasta el momento no hubo una comunicación oficial del Vaticano que anuncie cambios.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que los equipos responsables de la organización continúan trabajando mientras esperan novedades desde Roma. “Si hay que reprogramar, se reprograma”, afirmó la funcionaria, al remarcar que la prioridad es la recuperación del Papa.

La postura del Ejecutivo es mantener la planificación prevista hasta recibir indicaciones concretas de la Santa Sede. Monteoliva señaló que no cuenta con información oficial sobre una eventual postergación y evitó anticipar decisiones mientras los médicos evalúan la evolución del posoperatorio.

La salud del Papa, en el centro de la incertidumbre

León XIV fue sometido este martes a una intervención quirúrgica para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde los médicos habían detectado una lesión. El Vaticano informó que la operación fue exitosa y que el pontífice despertó con normalidad, sin complicaciones inmediatas.

Sin embargo, los estudios confirmaron que el tumor era un adenocarcinoma pulmonar, una forma de cáncer. El Papa permanecerá internado aproximadamente una semana en el hospital Gemelli de Roma, mientras los especialistas siguen su recuperación y determinan los próximos pasos médicos.

Por ahora, la Santa Sede no comunicó qué tratamiento deberá seguir después de la cirugía ni si los tiempos de recuperación permitirán mantener el viaje previsto para noviembre. Esa información será determinante para definir si se sostiene el itinerario original o si es necesario modificarlo.

Los preparativos continúan en la Argentina

La organización de la visita involucra a distintas áreas del Gobierno nacional y contempla una agenda de actividades en el país. Según el cronograma previsto, León XIV viajaría primero a Uruguay, del 6 al 8 de noviembre; luego visitaría la Argentina hasta el 11 y continuaría su gira por Perú hasta el 16.

La planificación incluye más de diez vuelos y numerosos traslados y actividades públicas, por lo que una eventual reprogramación exigiría revisar la logística y los dispositivos de seguridad. Aun así, en la Casa Rosada sostienen que no corresponde modificar el operativo sin una definición oficial del Vaticano.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza la coordinación política de los preparativos y dispuso la creación de una unidad ejecutora especial para organizar la visita. También se trabaja en el dispositivo de seguridad que abarcará distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia.

El presidente Javier Milei, por su parte, expresó su disposición a ajustar las fechas si la situación médica del pontífice lo requiere. La decisión final dependerá de las recomendaciones de los profesionales que supervisan su recuperación y de las comunicaciones que emita la Santa Sede.

La expectativa por la llegada de León XIV continúa, aunque el cuadro médico abrió interrogantes sobre la posibilidad de concretar el viaje en las fechas previstas. El Gobierno evita dar por confirmada una postergación y mantiene los preparativos, mientras espera señales más claras sobre la recuperación del pontífice.

Por ahora, la agenda permanece vigente. La evolución de los próximos días y las indicaciones médicas serán claves para determinar si la visita se realiza en noviembre o si el operativo debe adaptarse a un nuevo calendario.