El dólar blue cotiza a $1.550 y el oficial se ubica en $1.546 este miércoles

El dólar blue cotiza este miércoles 14 de octubre a $1.503,50 para la compra y $1.550 para la venta, en una jornada que comienza con movimientos acotados entre las principales referencias cambiarias.

El dólar oficial, en tanto, se ubica en $1.482 para la compra y $1.546 para la venta, por lo que la distancia con el mercado paralelo continúa siendo reducida.

La cercanía entre ambas cotizaciones vuelve a marcar el panorama cambiario, mientras los inversores siguen con atención el comportamiento de los dólares financieros.

A cuánto cotizan el MEP y el CCL

El dólar MEP, utilizado para dolarizarse mediante operaciones con títulos financieros dentro del país, opera alrededor de los $1.537,13 para la venta.

Por su parte, el contado con liquidación (CCL) continúa por encima del resto de las principales referencias y cotiza cerca de los $1.608,92.

La diferencia muestra un mercado financiero con valores superiores al oficial y al blue, aunque sin movimientos bruscos durante las primeras horas de la jornada.

El dólar tarjeta supera los $2.000

El dólar tarjeta, utilizado como referencia para determinados consumos en moneda extranjera alcanzados por las percepciones vigentes, se encuentra en $2.009,80 para la venta.

De esta manera, sigue siendo una de las cotizaciones más elevadas del mercado para los consumidores.

El dólar mayorista, en tanto, opera alrededor de los $1.512,50, mientras que el euro se negocia a $1.690 para la compra y $1.770 para la venta.

Las cotizaciones de este miércoles

Dólar oficial

Compra: $1.482

Venta: $1.546

Dólar blue

Compra: $1.503,50

Venta: $1.550

Dólar MEP

Venta: $1.537,13

Dólar CCL

Venta: $1.608,92

Dólar tarjeta

Venta: $2.009,80

Dólar mayorista

Venta: $1.512,50

Euro

Compra: $1.690

Venta: $1.770

El mercado cambiario comienza así el miércoles con una brecha mínima entre el oficial y el blue, mientras el CCL sigue despegado por encima de los $1.600. Las cotizaciones podrán modificarse a lo largo de la rueda a medida que aumente el volumen de operaciones.