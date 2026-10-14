Valentín Yankelevich reapareció junto a su abuelo tras revelar la violencia que sufrió de niño

Valentín Yankelevich volvió a aparecer en las redes sociales luego del fuerte impacto que generó su testimonio sobre los episodios de violencia física y psicológica que asegura haber sufrido durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano.

El joven piloto, de 23 años, eligió hacerlo con una imagen familiar. Publicó una fotografía junto a su hermano Franco y su abuelo Gustavo Yankelevich, los tres sonrientes, y acompañó la postal con apenas dos palabras: “Siempre juntos”.

El mensaje adquirió una dimensión especial después de que Valentín relatara públicamente que su abuelo materno fue una figura decisiva para que él y su hermano pudieran salir de la situación que, según contó, atravesaban durante su niñez.

El duro relato de Valentín Yankelevich

En una entrevista con Infobae, el hijo de Romina Yan explicó que decidió hablar después de años de silencio y aseguró que necesitaba desprenderse de una historia que cargaba desde pequeño.

“Llegó el momento de poder contar y sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo”, sostuvo.

Según su relato, los episodios comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años y también involucraron a su hermano Franco.

“Eran golpes, gritos, maltrato”, describió al reconstruir aquellos años. También afirmó que llegó a sentir que no existía un lugar seguro dentro de su casa y que las horas que pasaba en la escuela representaban un alivio porque significaban no tener que regresar inmediatamente al hogar.

Valentín contó que la situación terminó cambiando cuando Gustavo Yankelevich intervino y los acompañó en un proceso judicial.

“Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, expresó.

El testimonio de Gustavo Yankelevich

Después de las declaraciones de su nieto, Gustavo también habló públicamente sobre lo ocurrido.

El productor televisivo relató que tanto Valentín como Franco le habían contado situaciones de violencia y describió el miedo que, según recordó, experimentaban los chicos cuando debían encontrarse con su padre durante el proceso judicial.

El vínculo entre el abuelo y sus nietos terminó siendo central durante aquellos años. Valentín aseguró que encontró en él la contención y la protección que necesitaba.

A los 18 años decidió además cambiar su apellido y adoptar Yankelevich, una determinación que vinculó tanto con su madre, Romina Yan, como con su abuelo materno.

La respuesta de Darío Giordano

Darío Giordano respondió públicamente después de las declaraciones de su hijo y rechazó las acusaciones.

A través de un comunicado aseguró que “esos hechos nunca ocurrieron” y afirmó que el expediente judicial relacionado con aquellas denuncias concluyó con una resolución favorable para él.

De esta manera, las declaraciones públicas presentan dos versiones enfrentadas sobre lo sucedido durante aquellos años.

“Siempre juntos”

En medio de la repercusión, la publicación de Valentín mostró otro costado de la historia.

La foto junto a Franco y Gustavo fue tomada en el Teatro Colón y recibió numerosos mensajes de apoyo de seguidores y figuras del espectáculo.

Cris Morena también había acompañado públicamente a sus nietos con otro mensaje familiar: “Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre”.

Después de años sin hablar públicamente sobre esa etapa de su infancia, Valentín decidió exponer su historia y colocar en primer plano a quienes, según su propio relato, lo acompañaron para reconstruir su vida. Su primera publicación después de hacerlo resumió esa idea de la manera más breve posible: “Siempre juntos”.