Flávio Bolsonaro marca 46% y Lula 44% en un balotaje que sigue en empate técnico

La carrera presidencial en Brasil entró en su tramo decisivo con una diferencia mínima. Una nueva encuesta de Quaest ubica a Flávio Bolsonaro con el 46% de intención de voto y a Luiz Inácio Lula da Silva con el 44%, a diez días del balotaje.

Aunque el senador del Partido Liberal aparece dos puntos por encima del actual presidente, el resultado configura un empate técnico, ya que el estudio tiene un margen de error de dos puntos porcentuales para cada candidato. Los votos blancos y nulos representan el 9% y los indecisos, el 1%.

Se trata de la primera medición de Quaest después de la elección del 4 de octubre y confirma un escenario altamente competitivo para la segunda vuelta.

Bolsonaro ganó la primera vuelta por más de dos millones de votos

Flávio Bolsonaro llegó al balotaje después de imponerse en la primera vuelta con 56.104.268 votos, equivalentes al 47,03% de los sufragios válidos.

Lula obtuvo 53.876.617 votos, el 45,16%, según el escrutinio oficial del Tribunal Superior Electoral de Brasil.

La diferencia entre ambos fue de 2.227.651 votos. Ninguno alcanzó la mayoría absoluta necesaria para definir la Presidencia en primera vuelta.

El segundo turno se realizará el domingo 25 de octubre, cuando los brasileños deberán elegir exclusivamente entre los dos candidatos más votados.

La diferencia también es mínima en el voto espontáneo

Cuando a los entrevistados no se les presentan los nombres de los candidatos, Bolsonaro alcanza el 43% y Lula el 42%.

La encuesta también muestra niveles elevados de rechazo hacia ambos postulantes. El 54% afirma que no votaría por Flávio Bolsonaro bajo ninguna circunstancia, mientras que el rechazo a Lula alcanza el 53%.

Ese escenario deja un margen reducido para que las campañas amplíen sus bases y coloca el foco sobre los votantes que eligieron a otros candidatos, se abstuvieron o todavía no definieron su posición para el balotaje.

La aprobación de Lula llega al 45%

Quaest también consultó sobre la gestión del actual presidente.

El 48% desaprueba el gobierno de Lula y el 45% lo aprueba, mientras un 7% no respondió. Frente al estudio anterior, la desaprobación bajó un punto y la aprobación aumentó otro, movimientos que se mantienen dentro del margen de error.

Cuando la consulta se refiere específicamente a la evaluación de la administración, el 40% la considera negativa, el 34% positiva y el 24% regular.

Una elección todavía abierta

El relevamiento fue realizado entre el 10 y el 13 de octubre sobre 2.154 personas mayores de 16 años en todo Brasil. Tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Está registrado ante la Justicia Electoral bajo el número BR-08729/2026.

Los números muestran una disputa cerrada y, por sí solos, no permiten establecer un ganador. Bolsonaro conserva una ventaja numérica después de haber terminado primero en las urnas, pero Lula permanece dentro del margen de empate técnico.

Con el balotaje previsto para el 25 de octubre, las dos campañas entran ahora en los últimos días de una elección en la que la movilización de los votantes, la captación de quienes apoyaron a otros candidatos y la participación electoral podrían resultar determinantes.