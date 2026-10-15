León XIV evoluciona bien tras la cirugía y ya se levantó para desayunar

El papa León XIV continúa evolucionando favorablemente después de la cirugía pulmonar a la que fue sometido esta semana en Roma. Este jueves, la Santa Sede informó que pasó bien la noche, se levantó y pudo desayunar con normalidad.

“El Papa ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado”, señaló la Sala de Prensa de la Santa Sede en la nueva actualización sobre su estado de salud.

El Pontífice permanece internado en el Policlínico Gemelli, donde el martes fue operado para extirpar un adenocarcinoma pulmonar detectado durante estudios médicos realizados previamente.

Los controles dieron resultados normales

La evolución favorable ya había sido informada el miércoles por los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

Durante esa jornada, León XIV fue sometido a análisis de sangre y una radiografía de tórax, controles previstos después de la intervención.

Los resultados confirmaron una evolución posoperatoria normal y valores dentro de los parámetros esperados para el tipo de cirugía realizada.

El Papa también inició fisioterapia respiratoria y comenzó a caminar dentro de su habitación, dos pasos habituales en esta etapa de la recuperación.

Además, retomó la alimentación habitual y pudo desayunar y almorzar.

Ya comenzó a caminar

La recuperación física comenzó pocas horas después de la intervención.

Los médicos indicaron que el Pontífice respondió favorablemente a los primeros ejercicios respiratorios y logró desplazarse dentro de la habitación donde permanece internado.

Durante la tarde del miércoles incluso concelebró una misa en una sala especialmente preparada en el décimo piso del Gemelli.

Por el momento, no se anunciaron cambios en la previsión inicial de mantenerlo hospitalizado aproximadamente una semana.

La atención sigue puesta en su recuperación

León XIV fue operado el martes después de que los estudios previos detectaran una lesión en el pulmón derecho. Durante la intervención, el análisis del tejido confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

La cirugía se desarrolló sin complicaciones y permitió retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Ahora, la prioridad médica está puesta en completar el posoperatorio, controlar su evolución y analizar los estudios necesarios para definir los próximos pasos.

El nuevo parte de este jueves representa otra señal favorable dentro de las primeras 48 horas posteriores a la intervención. Sin embargo, será la evolución de los próximos días la que determinará cuándo podrá recibir el alta y retomar progresivamente su agenda.