Streaming: las seis películas y series que llegaron a las plataformas

Con la llegada del fin de semana, las principales plataformas de streaming volvieron a renovar sus catálogos con películas, series y documentales para todos los gustos. Entre las novedades aparecen producciones de suspenso, drama, animación, acción y propuestas vinculadas con figuras muy conocidas.

Netflix

Al este del Edén

Netflix incorporó la nueva adaptación de la novela clásica de John Steinbeck. La producción presenta una historia familiar atravesada por conflictos, secretos y vínculos marcados por el paso del tiempo.

La serie se suma a las principales novedades de la plataforma para los primeros días de octubre, dentro de una programación que también incorpora nuevas temporadas y producciones originales.

Schumacher 94

El catálogo también suma un documental relacionado con el mundo del automovilismo y una de sus figuras históricas. La propuesta recupera material y testimonios vinculados con Michael Schumacher y su trayectoria deportiva.

Disney+

Coven Academy

Disney+ estrenó una nueva producción orientada al público juvenil, con una combinación de fantasía, aventura y elementos sobrenaturales.

La historia se incorpora al catálogo de octubre junto con otras novedades de la plataforma y nuevas temporadas de algunas de sus series.

Prime Video

Reina Roja: Loba Negra

Prime Video lanzó la segunda temporada de la serie española basada en las novelas de Juan Gómez-Jurado.

Antonia Scott y Jon Gutiérrez vuelven a quedar involucrados en una investigación que los lleva a Marbella, donde deben seguir el rastro de una desaparición vinculada con el mundo del crimen organizado. La nueva temporada forma parte de los principales estrenos del fin de semana.

Prefiero la muerte

La plataforma también incorporó esta nueva producción, que se suma a su catálogo de octubre junto con otros títulos destinados a ampliar la oferta de películas y series durante el mes.

Apple TV+

La última gran escalada

Apple TV+ estrenó un documental centrado en el mundo del montañismo y las grandes expediciones. La producción se incorpora a una plataforma que durante octubre también presenta nuevas series y documentales.

Entre las novedades del mes se encuentra además la segunda temporada de Las hermanas Grimm.

Una cartelera renovada para el fin de semana

Las plataformas llegan al primer fin de semana de octubre con una oferta amplia y variada. Netflix apuesta por nuevas series y documentales, Disney+ suma propuestas de fantasía y entretenimiento juvenil, Prime Video presenta nuevas temporadas y producciones originales, mientras Apple TV+ amplía su catálogo con documentales y series.

La renovación de contenidos permite encontrar opciones para distintos públicos y géneros, desde el drama y el suspenso hasta la fantasía, la acción y las historias basadas en hechos o personajes reales.