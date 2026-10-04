Adolescentes alertan por dos consumos que crecen en silencio: alcohol y apuestas online

Un grupo de estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires llevó a la Legislatura porteña una preocupación que atraviesa cada vez más a los adolescentes: consumos que pueden desarrollarse sin llamar la atención de las familias y que, en muchos casos, quedan ocultos detrás de hábitos considerados cotidianos.

El diagnóstico fue elaborado a partir de 586 encuestas, entrevistas con funcionarios, legisladores y especialistas, en el marco de la 18ª edición de Escuela de Vecinos, un programa de participación cívica de la Fundación Éforo. A partir de ese trabajo, los jóvenes presentaron 14 propuestas vinculadas con prevención, educación, presupuesto y regulación de la publicidad.

Uno de los principales focos estuvo puesto en el alcohol. El 29% de los estudiantes consultados consideró que su consumo no se discute con la profundidad necesaria, principalmente porque se encuentra socialmente naturalizado. Para los propios adolescentes, esa aceptación puede hacer que el problema resulte más difícil de identificar y abordar.

La escuela apareció como otro punto central. El 35% señaló al ámbito educativo como el espacio preventivo más importante, aunque reclamó más talleres interactivos y capacitación para docentes. Un 13% también vinculó los consumos problemáticos con situaciones relacionadas con la salud mental y planteó la necesidad de contar con espacios de escucha y acompañamiento.

Pero el otro gran alerta apareció en los teléfonos. Las apuestas online y la ludopatía fueron señaladas como un fenómeno que ganó accesibilidad con los dispositivos digitales. Los estudiantes advirtieron que muchas familias continúan concentrando su preocupación en el alcohol durante las fiestas, mientras que desconocen qué sucede en las pantallas de sus hijos.

El fenómeno también aparece en los relevamientos nacionales. El Estudio Nacional sobre Consumos de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar 2025 incorporó por primera vez las apuestas como dimensión específica y detectó que uno de cada cuatro estudiantes había apostado al menos una vez, mientras que el 20,5% había utilizado modalidades online. UNICEF también informó en 2026 que el 24% de los adolescentes argentinos de entre 12 y 17 años había apostado dinero en línea alguna vez.

Frente a este escenario, los estudiantes porteños plantearon medidas concretas. Entre ellas, aumentar el presupuesto destinado a adicciones, reforzar los espacios de atención, incorporar capacitaciones sobre consumos problemáticos desde el primer año de secundaria y regular la publicidad de apuestas realizada por influencers y streamers.

También propusieron prohibir los bonos de ingreso a plataformas de apuestas, incorporar advertencias en envases de alcohol y vaporizadores y utilizar la educación financiera como una herramienta para prevenir la ludopatía.

El diagnóstico deja así una advertencia que excede a las escuelas porteñas: mientras algunos consumos siguen siendo visibles y socialmente reconocidos como un problema, otros pueden instalarse de manera silenciosa. Para los adolescentes que participaron del relevamiento, reconocer esas nuevas formas de consumo es el primer paso para empezar a prevenirlas.