Messi se despide de la Selección ante Benín en una noche histórica en el Monumental

Lionel Messi volverá a ponerse este martes la camiseta de la Selección argentina por última vez. Después de 21 años, 207 partidos y una carrera que modificó la historia del fútbol nacional, el capitán tendrá su despedida frente a Benín en el estadio Monumental.

El amistoso comenzará a las 20 y cerrará la serie de tres encuentros que el equipo de Lionel Scaloni disputó durante esta ventana internacional. La AFA confirmó oficialmente el horario y el escenario del partido.

No será un amistoso más.

Messi anunció el 31 de agosto, después del Mundial 2026, que había decidido retirarse de la Selección. Sin embargo, aceptó regresar para una última presentación ante el público argentino después de una invitación impulsada por la propia AFA y por Scaloni.

El entrenador admitió posteriormente que insistió para lograr que el capitán tuviera una despedida en una cancha argentina y pudiera cerrar su recorrido frente a los hinchas que lo acompañaron durante buena parte de su carrera.

El cierre de una era

Messi debutó con la Selección mayor en 2005, cuando tenía 18 años. Desde entonces construyó una trayectoria de más de dos décadas que atravesó derrotas dolorosas, cuestionamientos y, finalmente, algunos de los mayores éxitos deportivos de la historia argentina.

Antes del partido con Benín acumula 207 presentaciones y 125 goles, registros que lo mantienen como el futbolista con más partidos y más tantos en la historia de la Selección.

Su ciclo incluye la Copa América 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

También condujo al equipo hasta la final del Mundial 2026, donde Argentina cayó ante España. Poco más de un mes después de aquella definición anunció que su etapa internacional había terminado.

El encuentro de este martes será, entonces, una excepción especialmente organizada para permitirle decir adiós dentro de una cancha argentina.

Argentina llega con dos goleadas

La Selección afrontará la despedida después de ganar con amplitud sus primeros dos compromisos de esta fecha FIFA.

Primero derrotó 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego goleó 7-0 a Burkina Faso en el Monumental, en un encuentro en el que Messi no participó justamente porque su regreso estaba reservado exclusivamente para el partido final ante Benín.

Scaloni utilizó esos partidos para probar variantes y comenzar a construir una Selección que, después de más de veinte años, deberá acostumbrarse definitivamente a competir sin su máximo referente.

Frente a Benín volverán además Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes fueron convocados específicamente junto con Messi para el último amistoso de la serie.

El árbitro será el chileno Fernando Véjar, acompañado por Carlos Venegas y Wladimir Muñoz como asistentes.

Una despedida que excederá los 90 minutos

La jornada tendrá una puesta especialmente preparada alrededor de Messi.

La AFA organizó el Fan Fest “Gracias, Leo” en Ciudad Universitaria, que comenzará al mediodía y permitirá seguir el partido en pantalla gigante. Habrá música, actividades para los hinchas y distintos homenajes durante toda la jornada.

La expectativa también estará concentrada en el Monumental, escenario de algunos de los partidos más simbólicos del capitán con la camiseta argentina y elegido ahora para cerrar su historia internacional.

A los 39 años, Messi llegará al césped sabiendo que esta vez no habrá un partido siguiente con la Selección.

Después de las finales perdidas, el retiro frustrado de 2016, la reconstrucción con Scaloni y la consagración definitiva en Qatar, el número 10 tendrá la posibilidad de despedirse en casa.

Argentina enfrentará a Benín, pero durante buena parte de la noche el resultado quedará inevitablemente en segundo plano. El Monumental será el escenario del último capítulo de una historia que comenzó en 2005 y que, más de dos décadas después, cambiará definitivamente de página.