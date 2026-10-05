Gallardo cerró su primera gira con Ecuador sin triunfos y apenas un gol

El comienzo de Marcelo Gallardo como entrenador de Ecuador dejó una primera señal de alarma: tres partidos sin victorias y apenas un gol convertido durante la gira asiática que marcó el estreno de su ciclo.

La “Tri” cerró este lunes su participación con un empate 1-1 frente a Panamá en el Estadio Nacional de Tokio y una posterior derrota por 7-6 en los penales, resultado que la dejó en el último puesto de la Copa Kirin.

Josué Vergara puso en ventaja al conjunto panameño a los 39 minutos y Juan Riquelme Angulo consiguió el empate ecuatoriano a los 58. Fue, además, el único gol de Ecuador en los tres encuentros de la gira.

El propio Angulo terminó fallando uno de los remates en una extensa definición desde los doce pasos que consagró a Panamá en el tercer lugar del torneo.

El balance estadístico de la primera experiencia internacional de Gallardo es contundente. Ecuador perdió 3-0 ante Corea del Sur en Suwon, igualó sin goles frente a Japón en Yokohama y quedó eliminado por 5-4 en los penales, antes del empate y la posterior caída ante Panamá.

En los 270 minutos disputados, la selección convirtió una vez y recibió cuatro goles. Más allá de la mejoría defensiva mostrada después del debut, la dificultad para generar peligro y transformar las posesiones en situaciones claras apareció como uno de los principales desafíos para el nuevo cuerpo técnico.

Gallardo reconoció esa falencia después del encuentro. “Nos faltó consistencia en ataque”, admitió, aunque dejó en claro que el balance interno no está limitado a los resultados obtenidos.

“Me voy con buenas sensaciones, de acuerdo con lo que yo creo que es el potencial de esta Selección”, sostuvo el entrenador argentino, que también remarcó que pretende construir un equipo protagonista y con presión alta.

El inicio estuvo condicionado además por ausencias importantes. Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez quedaron afuera de esta convocatoria por distintas molestias físicas, una situación que obligó al técnico a probar variantes desde el comienzo de su ciclo.

Gallardo había asumido formalmente en septiembre en reemplazo de Sebastián Beccacece y tuvo apenas unos días para preparar el primer amistoso ante Corea del Sur. Su llegada significó, además, su primera experiencia como entrenador de una selección nacional.

El próximo examen llegará durante la fecha FIFA de noviembre. El entrenador anticipó que Ecuador evitará nuevamente una gira tan extensa y buscará utilizar ese período para profundizar su idea y recuperar futbolistas que no pudieron participar de esta convocatoria.

La primera fotografía del ciclo deja así un contraste: los resultados todavía no acompañan y la producción ofensiva fue escasa, pero Gallardo insiste en que encontró una base sobre la cual trabajar. Noviembre mostrará si esa expectativa comienza a traducirse también en goles y victorias.