Boca va por todo: las cuatro coronas que puede disputar en el cierre del año

Boca atraviesa el tramo decisivo de la temporada con varios objetivos todavía abiertos. Después de la goleada 3-0 sobre Unión, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se mantiene en la pelea por el Torneo Clausura y, al mismo tiempo, afrontará las semifinales de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

El calendario le plantea ahora una seguidilla exigente que puede definir buena parte del cierre de 2026. Boca tiene por delante la serie internacional contra Vasco da Gama, una semifinal de Copa Argentina frente a Banfield y las últimas fechas de la fase regular del Clausura.

La Sudamericana, el próximo gran desafío

El primer gran compromiso será ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Boca recibirá al conjunto brasileño el martes 13 de octubre a las 21.30 en La Bombonera, mientras que la revancha está prevista para el martes 20 de octubre, también a las 21.30, en Brasil. El ganador de la serie avanzará a la final del torneo, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

El Xeneize llegó a esta instancia después de eliminar a San Pablo en una serie que terminó de definir en Brasil.

Copa Argentina y una semifinal con Banfield

Boca también continúa en carrera en la Copa Argentina. En los cuartos de final protagonizó una remontada ante Racing: comenzó perdiendo 2-0 y terminó ganando 3-2 con tres goles de Enner Valencia.

Ahora deberá enfrentar a Banfield por un lugar en la final. El partido fue programado para el sábado 14 de noviembre, aunque todavía resta confirmar el estadio y el horario.

La otra semifinal será protagonizada por Atlético Tucumán y Platense el miércoles 28 de octubre. La final está prevista para el 2 de diciembre.

La pelea por el Clausura

En el ámbito local, Boca también mantiene sus posibilidades. Después de vencer 3-0 a Unión en La Bombonera, el equipo quedó tercero en la Zona A con 20 puntos, detrás de Instituto y Vélez, y todavía debe disputar cinco encuentros de la fase regular.

Entre los partidos que le quedan aparece el Superclásico frente a River, además de compromisos ante Instituto, Talleres, Independiente y Defensa y Justicia.

La posición que consiga en esta etapa será determinante para saber si continúa en carrera en los playoffs por el título.

Un calendario que puede extenderse hasta diciembre

El recorrido de Boca podría prolongarse hasta diciembre si consigue avanzar en las competencias que disputa.

En el mejor escenario deportivo, el Xeneize podría disputar la final de la Sudamericana el 21 de noviembre, la definición de la Copa Argentina el 2 de diciembre y las instancias finales del Clausura durante ese mismo mes. Además, si conquista el torneo local, tendría la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Apertura.

Por eso, el cierre de 2026 aparece cargado de partidos decisivos para Boca. El objetivo inmediato será Vasco da Gama, pero detrás esperan Banfield, la definición del Clausura y, dependiendo de los resultados, la posibilidad de sumar nuevas finales al calendario.