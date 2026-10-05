Medvedev fue descalificado ante Djokovic por un pelotazo a un espectador en Pekín

Un partidazo entre Novak Djokovic y Daniil Medvedev terminó de la manera menos esperada. El ruso fue descalificado este lunes en las semifinales del Abierto de China después de que una pelota que golpeó tras perder un punto impactara contra un espectador.

El encuentro estaba en su tramo decisivo. Djokovic había ganado el primer set por 7-5 y se imponía 5-3 en el segundo, con su saque para cerrar el partido, cuando ocurrió el episodio que cambió por completo el desenlace.

Después de perder un punto, Medvedev golpeó una pelota que rebotó contra una pared y salió hacia las tribunas. El envío terminó impactando en el rostro de un espectador ubicado en la primera fila, que debió ser asistido por personal del estadio.

El juez Mohamed Lahyani aplicó el reglamento y decidió descalificar al ruso. Medvedev aceptó la decisión y Djokovic quedó automáticamente clasificado para la final del torneo de Pekín.

La situación generó un particular contraste para Djokovic. El serbio también fue descalificado en el US Open 2020, en aquella oportunidad por golpear accidentalmente con una pelota a una jueza de línea. Después del partido, recordó aquel episodio y expresó su preocupación tanto por el espectador como por Medvedev.

“Lo siento por esa persona. Espero que no haya resultado gravemente herida. También lo siento por Daniil, porque sé exactamente lo que se siente cuando te descalifican en un partido importante”, señaló Djokovic.

Hasta ese momento, ambos habían protagonizado un duelo de enorme intensidad. Medvedev había tenido 18 oportunidades de quiebre, pero solamente pudo aprovechar dos, mientras Djokovic resistió y logró imponerse en los momentos decisivos.

Con la victoria, Djokovic extendió su impresionante invicto en el Abierto de China a 33 partidos y alcanzó su séptima final en el torneo. Además, llegó a las 146 finales ATP, una cifra con la que igualó al histórico Ivan Lendl y quedó tercero en la lista de la era Open, detrás de Roger Federer y Jimmy Connors.

Ahora, el serbio buscará el título frente al australiano Alex de Miñaur, en una final que tendrá lugar este martes. Para Medvedev, en cambio, quedará la frustración de haber quedado eliminado de una semifinal que tenía encaminada hacia un desenlace mucho más convencional.