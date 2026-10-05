Messi tendrá su última función con un equipo muy especial

Lionel Messi tendrá este martes su última función con la Selección argentina y Lionel Scaloni prepara un equipo especial para acompañarlo en una noche cargada de simbolismo. El partido frente a Benín se disputará desde las 20 en el estadio Monumental, con las entradas agotadas y el homenaje al capitán como principal atractivo.

La intención del entrenador es que Messi comparta sus últimos minutos con la camiseta argentina junto a varios de los futbolistas que fueron protagonistas de la etapa más exitosa de la Albiceleste. La formación mantendrá una base del equipo campeón del mundo en Qatar 2022, aunque tendrá algunas modificaciones respecto de los amistosos anteriores.

Dos regresos para acompañar a Messi

Entre las principales novedades aparecen Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi. Ambos se incorporaron al plantel este domingo y podrían ser titulares ante Benín.

De Paul ingresaría en el mediocampo en lugar de Nicolás Paz, mientras que Otamendi ocuparía un lugar en la defensa en reemplazo de Lisandro Martínez. La presencia del defensor también podría tener un significado especial, ya que el encuentro puede marcar su despedida de la Selección.

De esta manera, Scaloni busca rodear a Messi con buena parte de la generación que conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, en una formación pensada especialmente para la ocasión.

El posible equipo de Scaloni

El once que aparece como principal candidato para enfrentar a Benín es: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La única excepción respecto de aquella generación campeona es Agustín Giay, mientras que el resto de la formación reúne a futbolistas que tuvieron un papel destacado durante el ciclo de Scaloni.

El partido será además la presentación número 208 de Messi con la camiseta argentina y tendrá lugar en un Monumental colmado, en una jornada preparada para despedir al futbolista que marcó una época en la historia de la Selección.

El comienzo de una nueva etapa

La despedida de Messi también representa el inicio de una transición para la Selección. Scaloni ya confirmó que Cristian Romero será el primer capitán después del rosarino, seguido por Emiliano Martínez y Lautaro Martínez.

El entrenador reconoció que será una jornada especial desde el momento en que Messi ingrese al Monumental y anticipó el componente emocional que tendrá la noche.

Después de años de títulos y grandes actuaciones, la Selección argentina afrontará ante Benín el primer gran capítulo de la etapa posterior a Messi, aunque esta vez el protagonista seguirá siendo el número 10.