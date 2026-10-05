Insólito: Medvedev fue descalificado ante Djokovic tras golpear a un espectador con un pelotazo

Una situación insólita terminó abruptamente con la semifinal del ATP 500 de Beijing entre Daniil Medvedev y Novak Djokovic. El tenista ruso fue descalificado cuando perdía 7-5 y 5-3, después de que una pelota que golpeó hacia las tribunas impactara en el rostro de un espectador ubicado en la primera fila.

El episodio ocurrió cuando Djokovic sacaba para cerrar el partido. Después de perder un punto, Medvedev golpeó una pelota que había rebotado en el fondo de la cancha y la envió hacia las gradas. El impacto alcanzó a un aficionado en la zona del ojo, quien tuvo que ser asistido y posteriormente retirado del sector por personal del estadio.

La descalificación que cambió el partido

El juez de silla Mohamed Lahyani decidió aplicar la descalificación prevista por el reglamento ante una conducta considerada peligrosa dentro del terreno de juego.

Medvedev no protestó la decisión y abandonó la cancha. El ruso explicó posteriormente que se trató de un accidente y que su intención había sido evitar que la pelota saliera de la cancha después de rebotar hacia su posición.

“Fue un accidente al cien por cien”, sostuvo el ex número uno del mundo, quien además expresó su preocupación por el espectador y manifestó su intención de contactarlo para disculparse personalmente.

Djokovic recordó su propia descalificación

El desenlace también tuvo un componente particular para Djokovic. El serbio recordó inmediatamente la situación que protagonizó en el US Open 2020, cuando fue descalificado después de golpear accidentalmente con una pelota a una jueza de línea.

“Sé exactamente lo que se siente ser descalificado de un partido por algo así”, explicó Djokovic, quien manifestó su preocupación por el aficionado y también su pesar por Medvedev.

Con el triunfo por descalificación, Djokovic avanzó a la final del torneo y extendió a 33 partidos su invicto en Beijing. Además, alcanzó su final número 146 en el circuito ATP, igualando el registro de Ivan Lendl.

Una final ante Alex