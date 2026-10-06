El dólar blue cotiza a $1.545 y queda por debajo del oficial este martes

El dólar blue cotiza este martes 6 de octubre a $1.498,65 para la compra y $1.545 para la venta, en una jornada que arranca con escasa variación en el mercado cambiario.

La particularidad es que el paralelo se ubica incluso por debajo del valor vendedor del dólar oficial informado por el panel de cotizaciones de LA NACION, que se encuentra en $1.548, con una punta compradora de $1.484.

La diferencia entre ambas referencias es de apenas $3, una brecha prácticamente inexistente y que muestra la compresión que atraviesan las distintas cotizaciones del dólar.

El escenario también se replica en el mercado financiero.

El dólar MEP se negocia alrededor de los $1.536, mientras que el contado con liquidación (CCL) se mantiene por encima del resto y ronda los $1.605.

El dólar mayorista, utilizado como referencia para las operaciones de comercio exterior, se ubica cerca de $1.520.

El dólar tarjeta supera los $2.000

Para los consumos realizados con tarjetas de crédito o débito en el exterior, la cotización continúa sensiblemente por encima de las restantes alternativas.

El denominado dólar tarjeta alcanza los $2.012,40 en algunas entidades financieras. La diferencia surge de la percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias que continúa aplicándose sobre este tipo de operaciones.

Los valores varían según cada banco. Este martes, el promedio minorista informado por el Banco Central rondaba los $1.540 para la venta, mientras algunas entidades ofrecían la moneda estadounidense entre $1.530 y $1.548.

Entre los principales bancos, el Nación y Santander mostraban una cotización de $1.540 para la venta, mientras que el BBVA llegaba a $1.548 y otras entidades se ubicaban en valores intermedios.

La jornada comienza así con una brecha cambiaria muy reducida entre el dólar oficial, el blue y el MEP, mientras el CCL conserva una distancia mayor y el dólar tarjeta continúa siendo la opción más costosa para quienes realizan consumos en moneda extranjera.

Las cotizaciones pueden modificarse a lo largo de la rueda, especialmente una vez que comience a operar con mayor volumen el mercado financiero.